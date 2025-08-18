Veszélyes vírus közeledik, rohamosan terjed – van ok az aggodalomra

A Komárom szomszédságában fekvő szlovákiai településeken gyors ütemben terjed a hepatitisz A vírus. A fertőzöttek száma augusztus elejére 69-re emelkedett, a járvány gócpontja Ógyalla városában van. A szakemberek figyelmeztetnek: a vírus terjedése nem lassul, és Magyarország felé is átterjedhet.

Vírust vizsgálnak a laborban

Fotó: ME

Rohamosan terjed a vírus

A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ KN) friss jelentése szerint a megbetegedések száma elérte a 69-et – számolt be róla a Kemma.hu. A járvány gócpontja Ógyalla, ahol egy nagycsalád hat tagjánál mutatták ki a vírust – ők 12 különböző címen élnek a városban. A betegeket jelenleg a nyitrai egyetemi kórházban kezelik. A kórházban 14 páciens van, a közeli településekről is egyre több megbetegedést jelentenek.

A közegészségügyi hatóság szoros együttműködésben dolgozik a helyi önkormányzatokkal, háziorvosokkal és szociális munkásokkal a további terjedés megakadályozása érdekében. Jelenleg nem javasolják közösségi rendezvények vagy nagyobb események megtartását a régióban.

A hepatitisz A vírus fertőzőképessége magas, és a földrajzi közelség miatt a szakértők nem zárják ki, hogy Komárom-Esztergom megye is érintetté válhat a közeljövőben.

Az idén Magyarországban is felütötte a fejét a hepatitisz A vírus

Az év első két hónapjában a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva hétszeresére nőtt a hepatitis A-fertőzés gyanújával jelentett fertőző betegek száma – jelentette a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) májusban. Arra számítottak, hogy a fertőzés továbbterjed, ezért az egészségügyi szakembereket arra figyelmeztetik, tájékoztassák a betegeket a vírus terjedéséről és a megelőzés lehetőségeiről.

A legfontosabb a higiénia

– A higiénia a legfontosabb, benne a gyakori kézmosás, és az, hogy egymás után nem eszünk, nem iszunk – sorolta a járvány terjedését megállítható hétköznapi óvintézkedéseket kérésünkre Dús István, kiskorpádi háziorvos korábbi kérdésünkre. – A betegséggel vízzel, cseppfertőzéssel terjed, és egyeseknél tünetmentesen is le tud zajlani, csupán enyhe hasi, ízületi fájdalommal. Más esetben a sárgaság érintheti csak a szemet, vagy a bőrt is.

Eddig nem volt jellemző, hogy Somogyban sokan kérték volna a védőoltást, általában csak azok igényelték, akik külföldre utaztak, tapasztalta. Hepatitis A beteggel sem találkoztak mostanában a somogyi rendelőkben.