Veszélyes vírus közeledik, rohamosan terjed – van ok az aggodalomra
Újra támad a hepatitisz A. Veszélyes vírus közeledik, van ok az aggodalomra.
A Komárom szomszédságában fekvő szlovákiai településeken gyors ütemben terjed a hepatitisz A vírus. A fertőzöttek száma augusztus elejére 69-re emelkedett, a járvány gócpontja Ógyalla városában van. A szakemberek figyelmeztetnek: a vírus terjedése nem lassul, és Magyarország felé is átterjedhet.
Rohamosan terjed a vírus
A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ KN) friss jelentése szerint a megbetegedések száma elérte a 69-et – számolt be róla a Kemma.hu. A járvány gócpontja Ógyalla, ahol egy nagycsalád hat tagjánál mutatták ki a vírust – ők 12 különböző címen élnek a városban. A betegeket jelenleg a nyitrai egyetemi kórházban kezelik. A kórházban 14 páciens van, a közeli településekről is egyre több megbetegedést jelentenek.
A közegészségügyi hatóság szoros együttműködésben dolgozik a helyi önkormányzatokkal, háziorvosokkal és szociális munkásokkal a további terjedés megakadályozása érdekében. Jelenleg nem javasolják közösségi rendezvények vagy nagyobb események megtartását a régióban.
A hepatitisz A vírus fertőzőképessége magas, és a földrajzi közelség miatt a szakértők nem zárják ki, hogy Komárom-Esztergom megye is érintetté válhat a közeljövőben.
Az idén Magyarországban is felütötte a fejét a hepatitisz A vírus
Az év első két hónapjában a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva hétszeresére nőtt a hepatitis A-fertőzés gyanújával jelentett fertőző betegek száma – jelentette a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) májusban. Arra számítottak, hogy a fertőzés továbbterjed, ezért az egészségügyi szakembereket arra figyelmeztetik, tájékoztassák a betegeket a vírus terjedéséről és a megelőzés lehetőségeiről.
A legfontosabb a higiénia
– A higiénia a legfontosabb, benne a gyakori kézmosás, és az, hogy egymás után nem eszünk, nem iszunk – sorolta a járvány terjedését megállítható hétköznapi óvintézkedéseket kérésünkre Dús István, kiskorpádi háziorvos korábbi kérdésünkre. – A betegséggel vízzel, cseppfertőzéssel terjed, és egyeseknél tünetmentesen is le tud zajlani, csupán enyhe hasi, ízületi fájdalommal. Más esetben a sárgaság érintheti csak a szemet, vagy a bőrt is.
Eddig nem volt jellemző, hogy Somogyban sokan kérték volna a védőoltást, általában csak azok igényelték, akik külföldre utaztak, tapasztalta. Hepatitis A beteggel sem találkoztak mostanában a somogyi rendelőkben.
A tünetek változatosak
Az NNGYK májusban felhívta a figyelmet arra, hogy a vírus leginkább széklettel szennyezett vízzel, jéggel, valamint ételek fogyasztásával terjed, de ritkán szexuális úton is elkapható. Leginkább rossz higiénés körülményekkel rendelkező helyeken fordul elő. Fokozottan veszélyeztetettek azok, akik fertőzött szubtrópusi vagy trópusi országokba utaznak, élnek. Javasolják a fertőzés veszélyének kitett kockázati csoportokba tartozók esetében a vényre, térítés ellenében megvásárolható védőoltást.
- A hepatitis-A vírus általában négy héttel a fertőzés után okoz tüneteket. Ezek közé általában a láz, a gyengeség, a hasi fájdalom tartozik, és a máj érintettsége miatt sárgaság és a sötét színű vizelet is jelentkezhet. Ezek jellemzően néhány napig, hétig állnak fenn, majd megszűnnek. Ritkán egyéb tünetek is jelentkezhetnek, az esetek kevesebb mint egy százalékában fordul elő heveny májelégtelenség sárgasággal, beszűkült tudatállapottal és alvászavarral.