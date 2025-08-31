1 órája
Visszatérhet a koronavírus? Emelkedést mutatnak a szennyvízadatok
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb mérései szerint az elmúlt hetekben több hazai településen is nőtt a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben. Ez a tapasztalatok alapján általában a fertőzöttek számának emelkedését vetíti előre – számolt be róla a Magyar Nemzet és a Femcafe.
A 34. heti vizsgálatok alapján erősödő tendencia figyelhető meg Budapesten, valamint az agglomerációs települések mintáiban. Emelkedést mértek Egerben, Győrben, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen is. Salgótarjánban szintén nőtt a koncentráció, máshol azonban egyelőre stagnálás vagy alacsony szint jellemző.
Mit jelent ez a hétköznapokban?
Az NNGYK közleménye szerint a szennyvízvizsgálatok előrejelző jellegűek, így a mostani emelkedés arra utal, hogy a következő hetekben több megbetegedésre lehet számítani. A hatóság óvatosságra int: zárt terekben és közösségi helyeken érdemes jobban figyelni a higiéniára, különösen az idősebbek és a krónikus betegek védelme érdekében.
Mi a helyzet Somogyban?
A jelentésből úgy tűnik, hogy jelenleg Somogy vármegyében jelenleg nincs emelkedő tendencia. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a térség védve lenne: a vírus a tapasztalatok szerint gyorsan terjedhet, ezért a szakemberek szerint továbbra is fontos az óvatosság.