augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Visszatérhet a koronavírus? Emelkedést mutatnak a szennyvízadatok

Címkék#tendencia#szennyvízvizsgálat#közlemény#koronavírus

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb mérései szerint az elmúlt hetekben több hazai településen is nőtt a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben. Ez a tapasztalatok alapján általában a fertőzöttek számának emelkedését vetíti előre – számolt be róla a Magyar Nemzet és a Femcafe.

A 34. heti vizsgálatok alapján erősödő tendencia figyelhető meg Budapesten, valamint az agglomerációs települések mintáiban. Emelkedést mértek Egerben, Győrben, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen is. Salgótarjánban szintén nőtt a koncentráció, máshol azonban egyelőre stagnálás vagy alacsony szint jellemző.

A helyi szennyvízadatok egyelőre nem utalnak járványhullámra. Fotó: Lang Róbert

Mit jelent ez a hétköznapokban?

Az NNGYK közleménye szerint a szennyvízvizsgálatok előrejelző jellegűek, így a mostani emelkedés arra utal, hogy a következő hetekben több megbetegedésre lehet számítani. A hatóság óvatosságra int: zárt terekben és közösségi helyeken érdemes jobban figyelni a higiéniára, különösen az idősebbek és a krónikus betegek védelme érdekében.

Mi a helyzet Somogyban?

A jelentésből úgy tűnik, hogy jelenleg Somogy vármegyében jelenleg nincs emelkedő tendencia. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a térség védve lenne: a vírus a tapasztalatok szerint gyorsan terjedhet, ezért a szakemberek szerint továbbra is fontos az óvatosság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu