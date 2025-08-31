Visszatérhet a koronavírus? Emelkedést mutatnak a szennyvízadatok

A 34. heti vizsgálatok alapján erősödő tendencia figyelhető meg Budapesten, valamint az agglomerációs települések mintáiban. Emelkedést mértek Egerben, Győrben, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen is. Salgótarjánban szintén nőtt a koncentráció, máshol azonban egyelőre stagnálás vagy alacsony szint jellemző.

A helyi szennyvízadatok egyelőre nem utalnak járványhullámra. Fotó: Lang Róbert

Mit jelent ez a hétköznapokban?

Az NNGYK közleménye szerint a szennyvízvizsgálatok előrejelző jellegűek, így a mostani emelkedés arra utal, hogy a következő hetekben több megbetegedésre lehet számítani. A hatóság óvatosságra int: zárt terekben és közösségi helyeken érdemes jobban figyelni a higiéniára, különösen az idősebbek és a krónikus betegek védelme érdekében.

Mi a helyzet Somogyban?

A jelentésből úgy tűnik, hogy jelenleg Somogy vármegyében jelenleg nincs emelkedő tendencia. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a térség védve lenne: a vírus a tapasztalatok szerint gyorsan terjedhet, ezért a szakemberek szerint továbbra is fontos az óvatosság.