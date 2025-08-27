Az ország első nyilvános vízipóló meccsét a Sióban játszották

A nemzetközi vízilabdasport múltja a 19. század második harmadára nyúlik vissza, Magyarországon Füzesséry Árpád, a Magyar Úszósport Egyesület titkára indította el ezt a sportágat. Megkérte ugyanis a hazánkban tartózkodó angol trénert, Harry Perryt, hogy hozzon be Magyarországra két vízilabdát. Ezt követően Füzesséry két csapatot szervezett, kikkel hetenként edzett, majd nem sokkal később történt meg a siófoki debütálás.

Az első vízilabda mérkőzést Siófokon vívták

Fotó: Fortepan

1899. július 30-a, ez a vasárnapi nap, valóban fontos dátum a Balaton történetében, hiszen aznap a Magyar Úszó Egyesület úszóversenye mellett megtartották az első hazai vízilabda mérkőzést, az ún. siófoki téli kikötő területén. A meccsen a korszak kiváló úszói játszottak, köztük a Halmay testvérek (Zoltán és József), valamint még egy testvérpár is feltűnt Grafl Károly és Ödön, kik közül Károly, később Balatoni névvel a tó neves átúszója lett. A döntetlennel végződő mérkőzésen a korszak úszóolimpikonjai is közreműködtek: Halmay Zoltán kétszeres, Ónody József egyszeres olimpikon. A feljegyzések szerint a következő évben is megtartották a megmérettetést Siófokon. Majd a csapat nemzetközi vizekre lépett, a kezdeti kudarcok után szépen kezdtek felzárkózni a külföldi mezőnyhöz. Később a vízilabda meccseket a Császárfürdőbe, Rudasban játszották, de a két világháború közti időszakban, a megélénkülő tavi sportélet eredményeként tartottak pólómeccseket az úszóversenyekhez kapcsolódva, szintén Siófokon.

Az angol vízilabda-válogatott is járt Siófokon

1929 augusztusának elején az angol válogatott csapat vendégjátékát nézhették meg a látogatók a balatoni fővárosban:

Az angol válogatott vizipóló csapat Siófokon is mérkőzik. Anglia válogatott vizipóló csapata elfogadta a Magyar Úszó Egyesület meghívását és vasárnap lerándul Siófokra. Ám nemcsak az úszóverseny szemlélőjeként jelenik meg az angol csapat a Balaton mentén, hanem aktív résztvevője is lesz a MUE siófoki mitingjének. Kiáll ugyanis a III. ker. TVE, UTE, MUE játékosaiból alakult kombinált csapattal, amely játékerejénél fogva feltétlenül méltó ellenfele lesz Anglia reprezentatív csapatának. Az angolok a Klebelsberg Kupáért küzdő összeállításukban fognak szerepelni Siófokon is, ahová a MUE vasárnap reggel induló különvonatával utaznak.

– tudósított a korabeli lap.