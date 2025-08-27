17 perce
Az ország első nyilvános vízipóló meccsét a Sióban játszották
A siófoki kikötőben több érdekes szoborral és történelmi emlékkel, emléktáblával találkozhatunk. Némelyek a tó sportmúltját idézik, köztük az a márványtábla, melynek szövegezése szerint 1899. július 30-án itt tartották meg, a nyugati móló területén az első magyar vízilabda mérkőzést. Amely valójában a Sió csatornán zajlott és fontos, de elfeledett sporttörténeti momentum.
A nemzetközi vízilabdasport múltja a 19. század második harmadára nyúlik vissza, Magyarországon Füzesséry Árpád, a Magyar Úszósport Egyesület titkára indította el ezt a sportágat. Megkérte ugyanis a hazánkban tartózkodó angol trénert, Harry Perryt, hogy hozzon be Magyarországra két vízilabdát. Ezt követően Füzesséry két csapatot szervezett, kikkel hetenként edzett, majd nem sokkal később történt meg a siófoki debütálás.
1899. július 30-a, ez a vasárnapi nap, valóban fontos dátum a Balaton történetében, hiszen aznap a Magyar Úszó Egyesület úszóversenye mellett megtartották az első hazai vízilabda mérkőzést, az ún. siófoki téli kikötő területén. A meccsen a korszak kiváló úszói játszottak, köztük a Halmay testvérek (Zoltán és József), valamint még egy testvérpár is feltűnt Grafl Károly és Ödön, kik közül Károly, később Balatoni névvel a tó neves átúszója lett. A döntetlennel végződő mérkőzésen a korszak úszóolimpikonjai is közreműködtek: Halmay Zoltán kétszeres, Ónody József egyszeres olimpikon. A feljegyzések szerint a következő évben is megtartották a megmérettetést Siófokon. Majd a csapat nemzetközi vizekre lépett, a kezdeti kudarcok után szépen kezdtek felzárkózni a külföldi mezőnyhöz. Később a vízilabda meccseket a Császárfürdőbe, Rudasban játszották, de a két világháború közti időszakban, a megélénkülő tavi sportélet eredményeként tartottak pólómeccseket az úszóversenyekhez kapcsolódva, szintén Siófokon.
Az angol vízilabda-válogatott is járt Siófokon
1929 augusztusának elején az angol válogatott csapat vendégjátékát nézhették meg a látogatók a balatoni fővárosban:
Az angol válogatott vizipóló csapat Siófokon is mérkőzik. Anglia válogatott vizipóló csapata elfogadta a Magyar Úszó Egyesület meghívását és vasárnap lerándul Siófokra. Ám nemcsak az úszóverseny szemlélőjeként jelenik meg az angol csapat a Balaton mentén, hanem aktív résztvevője is lesz a MUE siófoki mitingjének. Kiáll ugyanis a III. ker. TVE, UTE, MUE játékosaiból alakult kombinált csapattal, amely játékerejénél fogva feltétlenül méltó ellenfele lesz Anglia reprezentatív csapatának. Az angolok a Klebelsberg Kupáért küzdő összeállításukban fognak szerepelni Siófokon is, ahová a MUE vasárnap reggel induló különvonatával utaznak.
– tudósított a korabeli lap.
A későbbi években is folytatódott a sorozat. 1933 nyarán a Magyar Úszó Egyesület Siófokon rendezte jubiláns ünnepségét, amelyre különvonatokkal érkeztek az érdeklődők. A strandolás mellett sportversenyek és vízipóló mérkőzés is szerepelt. Az 1935-ben kezdődő Balatoni Sportheteken pedig rendszeres versenyszám lett a vízilabda. A második világháborút követően a sorozat azonban megszakadt és hosszú évtizedekig nem volt folytatás.
- A vízipóló mérkőzések hagyományát 1978-ban újból felelevenítették, amikor a Siotour megrendezte azt a nemzetközi vízilabda tornát, amelyet a vitorláskikötőnél bonyolítottak le. A nézők a mólón megépített, ezer fős ülőhellyel ellátott tribünről tekinthették meg az izgalmas meccseket, amelyet aztán az elkövetkezendő években is megszerveztek. Az előszezonban, 1978. június 8. és 11. között Siófokon és Kaposváron megtartott tornán az Újpesti Dózsa és a BVSC mellett – a megváltozott nemzetközi körülményeknek köszönhetően – két szovjet és két jugoszláv élvonalbeli csapat szerepelt. Ekkor avatták fel az első mérkőzés emlékét jelző táblát is. Később ez a kezdeményezés is véget ért, így már csak az emléktábla hirdeti ezt a nagyszerű sporttörténeti tény, hogy az ország első nyilvános vízipólómeccsének Siófok adott helyet 1899-ben!