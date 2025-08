Újraélesztés, darázscsípés, viharos mentés – feszített tempóban dolgoztak a vízimentők a Balatonnál

A vízimentők a hétvégén számos sürgősségi helyzetben avatkoztak be a Balatonnál – a riasztások közt szerepelt újraélesztés, darázscsípés, baleset és vízi mentés is, sőt, egy értékes óra keresésére is bevetették a búvárokat. Pénteken a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) esetkocsiját az Országos Mentőszolgálat riasztotta a Paloznaki Jazzpiknikre, ahol már megkezdték egy beteg újraélesztését. A beavatkozás sikeres volt, a beteget stabil állapotban vitték a Balatonfüredi Szívkórházba – számolt be közösségi oldalán a VMSZ.

Vízimentők a Balatonnál – a VMSZ esetkocsiját több balesethez is riasztották a hétvégén.

Forrás: Facebook/VMSZ – Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata

Rosszullét, súlyos allergiás roham, motoros és kerékpáros baleset: a vízimentők sok helyen segítettek a Balatonnál

Szombaton mellkasi panaszokkal küzdő beteghez hívták az esetkocsit egy kikötőbe. A férfit a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították. Az Alfa nevű sürgősségi mentőhajóval darázscsípés miatt kellett egy strandra vonulni – a beteget a parton látták el.

A mentőtiszti autót előbb egy kerékpáros balesethez, majd egy közúti motorbalesethez riasztották. Mindkét esetnél együtt dolgoztak az Országos Mentőszolgálat munkatársaival.

Vasárnap az Alfa hajó két embert mentett ki a Balatonból, akik másodfokú viharjelzés idején sodródtak be a nyílt vízre egy meghibásodott kis vitorlással. Ugyanezen a napon egy balatonfüredi strandi vízimentő egy kisgyermek fejsérülését látta el a mentők megérkezéséig.

Vasárnap este ismét darázscsípés okozott súlyos allergiás reakciót – a vízimentők mentőtiszti autójának személyzete kezdte meg az ellátást, a beteget végül kórházba vitték.

Egy drága óra miatt a búvárokat is bevetették

A VMSZ búvárszolgálatát pénteken egy értékes óra miatt riasztották, amelyet a tulajdonosa egy nádas mellett ejtett a Balatonba. A tárgyat a vízimentők a helyszínen kezdték keresni. A hétvégén a strandi szolgálatok 45 könnyű sérültet láttak el a partokon, és egy bajbajutottat is kimentettek a vízből. A szervezet tájékoztatása szerint ezen a héten 11 új vízimentő tett sikeres záróvizsgát, és csatlakozott a szolgálathoz.