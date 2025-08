Spórolós házipraktikák: ezzel a szerrel szabadulhatsz meg a vízkőtől vegyszerek nélkül 

Ne keverd klórral: A házi tabletta savas összetevői klórral keveredve veszélyes gázokat fejleszthetnek, ezért soha ne használd együtt bolti fertőtlenítőkkel!

Bórax csak körültekintéssel: Bár erős vízkőoldó, nem ajánlott kisgyerekes vagy kisállattal élő háztartásban.

Illóolajból keveset: A túl sok illóolaj károsíthatja a WC-tömítéseket – bőven elég a megadott mennyiség.

Használati tanács és tárolás

A kész tablettákból egy darabot egyszerűen dobj a WC-tartályba – lassan oldódva akár 4–6 héten át segít megelőzni a vízkőképződést, miközben friss illatot is biztosít. Különösen kemény víz esetén ajánlott havonta egyszer fél csészényi ecetet is a csészébe önteni, majd 15 perc múlva lehúzni.

A tablettákat mindig száraz, hűvös helyen tárold – a párás levegő elindíthatja a pezsgést és csökkentheti az eltarthatóságot.

A citromsav hatékonysága

Hatékonyságáról megkérdeztünk egy helyi hozzáértő kollégát is, aki elmondta, hogy ez az egyik legjobb természetes megoldás a vízkő eltávolítására, köszönhetően savas összetételének, amely hatékonyan oldja a vízkő lerakódásait:

– Citromsav! Legjobb vizkőoldó, természetes hatású, nem szennyezzük vele a környezetet és nagyon jó. Ha simán öntjük a WC-be, akkor is kifejti a hatását, de higítani is lehet, ha más felületre szeretnénk használni. Lehet még tenni kávéfőzőbe, vízforralóba is. Ha valaki a boltba engem szólít meg, én ezt ajánlom neki és nem a drága tisztítószereket. Nekem ez a megoldás nagyon bevált. Mindenki próbálja ki saját maga, hogy milyen arányban szereti keverni - mondta el érdeklődésünkre Pozsár Mónika, a kaposvári Marázplast áruház egyik munkatársa.