Megjelentek a vízműcsalók, így próbálnak átverni bennünket

Ki ne örülne egy kis potyázásának? Bár nyilván gyanúsnak kellene lennie annak, ha valaki bármiféle szolgáltatást ingyen ajánl nekünk, de azért az ingyenes szó hallatán némi izgatottság csak elfog bennünket. Úgy tűnik a csalók minden eszközt bevetnek ahhoz, hogy megrövidítsenek bennünket, most a vízművön keresztül próbálnak átverni minket.

Figyeljünk oda, érkeznek a vízműcsalók!

Fotó: Szakony Attila

Az elmúlt hónapokban egyre profibb módszerekkel próbálják átverni a vízmű ügyfeleit: kamu SMS-ekkel, email-ekkel és telefonhívásokkal próbálnak adatokat megszerezni a csalók a gyanútlan ügyfelektől. A csalók egyre profibbnak tűnnek, a vízmű logóját szinte hibátlanul másolják.

Vízmű csalók támadják a lakosságot

A gyanútlan ügyfelek bizony könnyen áldozatául esnek a csalóknak, akiknek a célja mindig az, hogy valamilyen megtévesztés részeként kicsalják tőlünk az adatainkat, amiket később felhasználva akár a bankszámlánkat is teljesen kifoszthatják. Hallottunk már unokázós csalásról, aztán hosszú ideig a banki asszisztensek kamu hívásaitól kellett rettegnünk, most pedig itt vannak a vízműcsalók.

Ritkább esetben, de van, hogy ingyenes ellenőrzésre hivatkozva próbálnak bejutni hozzánk a csalók

Fotó: Laufer László

Az eljárási elv pedig ugyanaz: lemásolják a vízművek logóját és hivatalos szövegezését, és különböző platformokon próbálnak adatokat kicsalni áldozataiktól. Kiss Balázs, barcsi informatikus összegyűjtötte a leggyakoribb módszereket.

SMS: sürgető üzenetekben hívják fel rá a figyelmünket, hogy tartozásunk van, amit azonnal rendeznünk kell, különben korlátozzák a szolgáltatást. Küldenek egy linket, amire kattintva azonnal rendezhetjük a tartozásunkat. Ezek az oldalak azonban csak adathalász oldalak, nem hivatalos oldalai a vízműnek. Email: megtévesztő, számlabefizetésre emlékeztető üzeneteket küldenek. Telefon: sok esetben francia hívószámról érkezik egy fenyegető hívás, amelyekben vízkorlátozással vagy szolgáltatás-kikapcsolással riogatják az ügyfeleket.

Hogyan védekezzünk ellenük?

A Dunántúli Regionális Vízmű ügyfélszolgálatán a következő ajánlásokat kaptuk a védekezésre: