2 órája
Megjelentek a vízműcsalók, így próbálnak átverni bennünket
Újabb csalóknak eshetünk áldozatul, ha nem figyelünk. Ezúttal a vízműcsalók igyekeznek átverni minket, mutatjuk mit tehetsz ellenük.
Vízműcsalók szedik áldozatait
Fotó: Máthé Daniella
Ki ne örülne egy kis potyázásának? Bár nyilván gyanúsnak kellene lennie annak, ha valaki bármiféle szolgáltatást ingyen ajánl nekünk, de azért az ingyenes szó hallatán némi izgatottság csak elfog bennünket. Úgy tűnik a csalók minden eszközt bevetnek ahhoz, hogy megrövidítsenek bennünket, most a vízművön keresztül próbálnak átverni minket.
Az elmúlt hónapokban egyre profibb módszerekkel próbálják átverni a vízmű ügyfeleit: kamu SMS-ekkel, email-ekkel és telefonhívásokkal próbálnak adatokat megszerezni a csalók a gyanútlan ügyfelektől. A csalók egyre profibbnak tűnnek, a vízmű logóját szinte hibátlanul másolják.
Vízmű csalók támadják a lakosságot
A gyanútlan ügyfelek bizony könnyen áldozatául esnek a csalóknak, akiknek a célja mindig az, hogy valamilyen megtévesztés részeként kicsalják tőlünk az adatainkat, amiket később felhasználva akár a bankszámlánkat is teljesen kifoszthatják. Hallottunk már unokázós csalásról, aztán hosszú ideig a banki asszisztensek kamu hívásaitól kellett rettegnünk, most pedig itt vannak a vízműcsalók.
Az eljárási elv pedig ugyanaz: lemásolják a vízművek logóját és hivatalos szövegezését, és különböző platformokon próbálnak adatokat kicsalni áldozataiktól. Kiss Balázs, barcsi informatikus összegyűjtötte a leggyakoribb módszereket.
- SMS: sürgető üzenetekben hívják fel rá a figyelmünket, hogy tartozásunk van, amit azonnal rendeznünk kell, különben korlátozzák a szolgáltatást. Küldenek egy linket, amire kattintva azonnal rendezhetjük a tartozásunkat. Ezek az oldalak azonban csak adathalász oldalak, nem hivatalos oldalai a vízműnek.
- Email: megtévesztő, számlabefizetésre emlékeztető üzeneteket küldenek.
- Telefon: sok esetben francia hívószámról érkezik egy fenyegető hívás, amelyekben vízkorlátozással vagy szolgáltatás-kikapcsolással riogatják az ügyfeleket.
Hogyan védekezzünk ellenük?
A Dunántúli Regionális Vízmű ügyfélszolgálatán a következő ajánlásokat kaptuk a védekezésre:
- Ne kattintsunk a gyanús linkre!
- Soha ne adjuk meg adatainkat e-mailben vagy SMS-ben!
- Ellenőrizzük a feladót! – Hamis e-mail címekben gyakran van apró eltérés (például „vizmu.hu” helyett „vizmű-support.com”). Az SMS feladója is lehet gyanús: nem hivatalos rövid számról érkezik, vagy helyesírási hibákat tartalmaz.
- Figyeljünk a sürgetésre és a fenyegetésre! –„Ha 24 órán belül nem fizet, kikapcsoljuk a vizet!” – tipikus csalói módszer. A valódi szolgáltató hivatalos felszólítást küld postán, és hosszabb határidőt ad.
- Használjunk erős jelszavakat és kétlépcsős azonosítást!
- Jelentsük a csalást!