Fekália a vízben

1 órája

Vízszennyezés a Balatonon: megtalálták a felelőst, gyorsan elhárították a veszélyt

Fekáliával keveredett víz került a Balatonba vasárnap. A vízügyesek gyorsan elhárították a veszélyt, ennek köszönhetően Balatonszemesnél is megfelelő a tó vízének minősége, strandolásra, fürdésre teljesen alkalmas.

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki ügyeletére a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tett bejelentést arról, hogy Balatonszemesen, a Lidó köz mellett lévő csapadékvíz elvezető árokban szennyezést észleltek, amely a Balatont is érinti. Az igazgatóság munkatársa azonnal a helyszínre ment, ahol a helyi önkormányzattal közösen megállították a szennyezés továbbterjedését. Ennek eredményeként  pár órán belül, már vasárnap újra tiszta víz folyt az árokból a Balatonba. Az árokban még megmaradt, de a Balatont nem veszélyeztető szennyeződést a szennyező távolítja el, az igazgatóság szakfelügyelete mellett. A mentési munka előreláthatólag még ma befejeződik.

 

 

