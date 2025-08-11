augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elsőbbség

1 órája

A sofőrök zöme segít, de mindig akad 1-2, aki nem - videón a látrányi tűzoltók hátborzongató kalandjai

Címkék#sofőr#Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület#autó

Százból 99 sofőr segít – a maradék egy viszont tud meglepetést okozni. A Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület tagjai az elmúlt hetekben két olyan helyzetbe kerültek, ami feladta nekik a leckét: a vonulás során elgondolkodtató videó készült.

Harsányi Miklós

Az első Balatonlellén történt, egy bő egy kilométeres, teljesen egyenes útszakaszon. Tanulságos a videó, mert vonulás során minden másodperc számíthat.

Vonulás alkalmával minden másodperc számíthat
 Vonulás során minden másodperc számíthat

 

Megkülönbözető fény- és hangjelzés, hirtelen fékezés, sofőr, telefon, előzés

  • – Az előttünk haladó autót végig láttuk, miközben folyamatosan használtuk a megkülönböztető fény- és hangjelzést – írta legfrissebb bejegyzésében a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület, amikor egy eset helyszínére siettek. – Ha egy kicsit hamarabb érjük utol, simán megelőzzük még az egyenesben – de végül pont a beláthatatlan „S” kanyar elején értük be az autóst. Már lassításban voltunk, de az autós hirtelen fékezésre nem számítottunk, hiszen azt gondoltuk, hogy az elmúlt egy kilométeren már észrevett minket. Tévedtünk. Hamar kiderült, miért nem reagált: a sofőr fülénél egy, telefonra kísértetiesen hasonlító tárgy volt. 

 

Vonulás: elképesztő videón, amit egyes sofőrök művelnek

  • A második történet Somogytúrban játszódott, egy enyhe kanyarban. Ott egy, az út szélén álló autót előzött egy másik amikor éppen odaértük, szóval épp szembe jött velük egy autó. Szerencsére elfértünk, de nem sokon múlt, hogy szoros legyen a helyzet.
  • – Vonulás közben mindig igyekszünk maximálisan figyelni a forgalomra, és általában meg is kapjuk az elsőbbséget, az esetek 99 százalékában az autósok előzékenyen és segítőkészen félreállnak, amint meglátnak minket – közölték. – Tudjuk, hogy többnyire nem nagy forgalmú helyeken közlekedünk, de ez a két eset azért maradt meg bennünk, mert nem volt semmilyen valós akadály, ami miatt ne tudtak volna időben elengedni minket. 

 

Nagy volt a baj a látrányi óvodában, alig lehetett látni a füsttől 

Jelenleg Magyarországon több mint hatszáz önkéntes tűzoltó egyesület működik, melyek közül az egyik a látrányiak szervezete. Évről évre kell újraminősítő vizsgát tenni az önkénteseknek, hogy zavartalanul működhessenek és folyathassák az életmentést. A látrányiak idén is hibátlanul teljesítettek, folytathatják a munkát. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu