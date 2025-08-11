1 órája
A sofőrök zöme segít, de mindig akad 1-2, aki nem - videón a látrányi tűzoltók hátborzongató kalandjai
Százból 99 sofőr segít – a maradék egy viszont tud meglepetést okozni. A Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület tagjai az elmúlt hetekben két olyan helyzetbe kerültek, ami feladta nekik a leckét: a vonulás során elgondolkodtató videó készült.
Az első Balatonlellén történt, egy bő egy kilométeres, teljesen egyenes útszakaszon. Tanulságos a videó, mert vonulás során minden másodperc számíthat.
Megkülönbözető fény- és hangjelzés, hirtelen fékezés, sofőr, telefon, előzés
- – Az előttünk haladó autót végig láttuk, miközben folyamatosan használtuk a megkülönböztető fény- és hangjelzést – írta legfrissebb bejegyzésében a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület, amikor egy eset helyszínére siettek. – Ha egy kicsit hamarabb érjük utol, simán megelőzzük még az egyenesben – de végül pont a beláthatatlan „S” kanyar elején értük be az autóst. Már lassításban voltunk, de az autós hirtelen fékezésre nem számítottunk, hiszen azt gondoltuk, hogy az elmúlt egy kilométeren már észrevett minket. Tévedtünk. Hamar kiderült, miért nem reagált: a sofőr fülénél egy, telefonra kísértetiesen hasonlító tárgy volt.
Vonulás: elképesztő videón, amit egyes sofőrök művelnek
- A második történet Somogytúrban játszódott, egy enyhe kanyarban. Ott egy, az út szélén álló autót előzött egy másik amikor éppen odaértük, szóval épp szembe jött velük egy autó. Szerencsére elfértünk, de nem sokon múlt, hogy szoros legyen a helyzet.
- – Vonulás közben mindig igyekszünk maximálisan figyelni a forgalomra, és általában meg is kapjuk az elsőbbséget, az esetek 99 százalékában az autósok előzékenyen és segítőkészen félreállnak, amint meglátnak minket – közölték. – Tudjuk, hogy többnyire nem nagy forgalmú helyeken közlekedünk, de ez a két eset azért maradt meg bennünk, mert nem volt semmilyen valós akadály, ami miatt ne tudtak volna időben elengedni minket.
Nagy volt a baj a látrányi óvodában, alig lehetett látni a füsttől
Jelenleg Magyarországon több mint hatszáz önkéntes tűzoltó egyesület működik, melyek közül az egyik a látrányiak szervezete. Évről évre kell újraminősítő vizsgát tenni az önkénteseknek, hogy zavartalanul működhessenek és folyathassák az életmentést. A látrányiak idén is hibátlanul teljesítettek, folytathatják a munkát.