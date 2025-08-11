A sofőrök zöme segít, de mindig akad 1-2, aki nem - videón a látrányi tűzoltók hátborzongató kalandjai

– Az előttünk haladó autót végig láttuk, miközben folyamatosan használtuk a megkülönböztető fény- és hangjelzést – írta legfrissebb bejegyzésében a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület, amikor egy eset helyszínére siettek. – Ha egy kicsit hamarabb érjük utol, simán megelőzzük még az egyenesben – de végül pont a beláthatatlan „S” kanyar elején értük be az autóst. Már lassításban voltunk, de az autós hirtelen fékezésre nem számítottunk, hiszen azt gondoltuk, hogy az elmúlt egy kilométeren már észrevett minket. Tévedtünk.

amar kiderült, miért nem reagált: a sofőr fülénél egy, telefonra kísértetiesen hasonlító tárgy volt.