Ezúttal Badacsonynál tűnt fel a vörös cápa a Balatonban

Újra feltűnt a különös vízi objektum a Balatonon. A vörös cápa most nem is egy, de rögtön két példánnyal szelte a habokat a hétvégén. Többen látták őket felbukkanni Badacsony közelében.

Koszorus Rita

Fonyód–Badacsony között rendezték meg hétvégén a klasszikus Balaton-átevezést, ahol a megszokott kajakok és kenuk mellett két egészen szokatlan vízi jármű is feltűnt. Két vörös cápa is ott szelte a habokat a vízi járművek között. 

vörös cápa vagyis red shark bike is részt vett a hétvégi balaton átevezésen
Vörös cápa vitte át az egyik partról a másikra. Fotó: MW 

A kutyás fürdetőhelyről induló rendezvényen idén először a már megszokott kajakok, kenuk, SUP-ok és sárkányhajók mellett egy egészsen új eszköz is feltűnt. SUP-bringával is teljesítették ketten a távot Fonyód-Badacsony-Fonyód között a klasszikus Balaton-átevezés 12 kilométeren. – Állásfoglalást kellett kérnünk, mivel a hagyományos vízibicikliket a nagy felületük miatt nem engedik a mezőnybe – könnyen elsodródhatnának a szélben. A félig SUP-ra, félig kerékpárra emlékeztető eszköz azonban zöld utat kapott, azzal a feltétellel, hogy csak tapasztalt használó indulhat rajta. Először meg kellett győzni a szervezőket arról, hogy ez az eszköz nem játék, hanem biztonságos és stabil. Végül abban állapodtunk meg, hogy olyanok rajtolhatnak, akik már többször is próbálták, és nem amatőrként vágnak neki a távnak, mondta Kárpáti Gábor, a Red Shark Bike hivatalos forgalmazója.

A SUP-bringát Kárpáti István és testvére, Gábor tekerte át a túlpartra és mutatta be rajt előtt és után az érdeklődőknek. Nagyon sokan nézték meg és próbálták ki a különleges járművet a Balatonon. 

Bevált a vörös cápa 

A tapasztalatok kifejezetten pozitívak voltak: a résztvevők kényelmesnek, stabilnak és biztonságosnak ítélték az eszközt. – Oldalszél volt ugyan, ami sokakat megijesztett, de a SUP-bringa nagyon barátságos tempóban, kényelmesen vitt át minket a mezőny elejével együtt. Ha igazán komolyan vesszük a versenyt, talán még előrébb is végezhettünk volna, de számunkra a cél az volt, hogy megmutassuk: át lehet vele tekerni a Balatont, hangsúlyozta Kárpáti Gábor. 

A rendezvényen a márka nagykövete, a fonyódi Zsiga Csaba is jelen volt, ő egy biztosítóhajóról követte az eseményeket. A szervezők szerint a közönség lelkesedése egyértelművé tette: a Balaton-átevezésen van helyük az új, innovatív sporteszközöknek is, amit bárki kipróbálhat a márkanagykövetet felkeresve akár Fonyódon is. 

 

 

