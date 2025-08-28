augusztus 28., csütörtök

Ne vásárolj cukorbetegeknek szánt gyógyszert a Vöröskereszttől! Meg semmilyen gyógyszert, újabb csalás

Cukorbetegeknek szánt gyógyszereket hirdetnek, de csak a páciensek pénzét akarják elszedni. Csalók lépnek fel a Magyar Vöröskereszt nevében.

Csalók használják a Magyar Vöröskereszt nevét és emblémáját, úgy hirdetnek cukorbetegeknek szánt „gyógyszereket” – figyelmeztetett a humanitárius szervezet.

A Vöröskereszt emblémáját is felhasználták a csalók


A Vöröskereszt figyelmeztet a csalásra

Cukorbetegeknek hirdetnek termékeket ismeretlenek az interneten, a Magyar Vöröskereszt nevével és emblémájával visszaélve. A szervezet kiemelte, ők nem foglalkoznak gyógyszersegélyezéssel és nem kereskednek gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem.

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza, azonban az elmúlt időszakban több jelzést kaptak a vöröskereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről. A szervezet mindenkit óvatosságra int a közösségi médiafelületeken terjedő, félrevezető információk miatt.

A posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé, a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, és az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos – fehér alapon vörös kereszt – emblémával, emellett irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg, sorolták fel az eltéréseket. A Magyar Vöröskereszt minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit – emelték ki. 

Somogyban is próbálkoznak az online csalók, egyre precízebben  

A somogyi rendőrség kiemelt prioritásként kezeli az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzését, mondta korábban Jávorszkiné Molnár Magdolna, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője. Fontos tudni, hogyan ne váljon valaki áldozattá, mert ezen bűncselekmények jelentős része megelőzhető lenne. Újabban sokkal precízebbek lettek az elkövetők, a felületek, e-mailek külalakja sokkal jobban hasonlít az eredeti oldalakra, a színeket, karaktereket, arculati elemeket pontosabban másolják. 

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
