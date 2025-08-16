augusztus 16., szombat

Erős emberek

Negyven csirke biztosan bánta, hogy szétáradt az erő és a tesztoszteron a Balaton-parton

A balatonlellei Napfény strand adott otthont a Premium Strongman League hetedik fordulójának. A Water Giants elnevezésű versenyre hat országból tíz erős ember érkezett, és ezúttal nem a megszokott szárazföldi pályán, hanem a Balaton vizében kellett teljesíteniük a versenyszámokat. Zárásként pedig közösen elfogyasztottak egy halom grillcsirkét.

A 35 fokos kánikula, a víz ellenállása, valamint a grillcsirke vacsora egyszerre tette különlegessé a balatonlellei küzdelmeket. A Water Giants versenyén olyan feladatok szerepeltek, amelyek a megszokottnál is nagyobb erőpróbát jelentettek az erős embereknek. A súlybödönöket 12 és 20 kilogramm közötti súlyokkal kellett homokos, csúszós aljzatról magasba dobni. Majd vizes, 120–170 kilogrammos rönköket emeltek fel, később 120 kilogrammos kőgolyókat tettek vállra, majd a parton autókat tartottak hosszú másodpercekig. Végül a versenyzők 100, 120 és 140 kilogrammos hordókat cipeltek a tóban gázolva.

Water Giants
Water Giants 2025 – a balatonlellei verseny után elfogyott 40 grillcsirke
Water Giants 2025 – magyar siker született

A fordulót három számban is győzelmet aratva Juhász Péter, Magyarország legerősebb embere nyerte. Másodikként a cseh Josef Hojdar végzett, aki első szezonjában is jelezte, hogy komoly ellenfél lesz a jövőben, a harmadik helyet pedig a szerb Vladan Zsivkovics szerezte meg. Negyedikként a görög Giannis Spyrou zárt, ötödikként a francia Pierre Motal.

40 grillcsirkét ettek meg a versenyzők

Az eredményhirdetés után a mezőny közösen vacsorázott a Bier-Lak teraszán, ahol negyven grillcsirkét fogyasztottak el. Bár a legenda szerint az erős emberek napi több kiló húst képesek megenni, a vacsora inkább baráti hecc és közönségszórakoztatás volt, mint valódi étvágypróba. A sportolók maguk is hangsúlyozták: a siker kulcsa nem a mértéktelen evés, hanem a tudatos táplálkozás, a megfelelő regeneráció és a professzionális edzéstervezés.
A Water Giants forduló nemcsak a látványos küzdelmek miatt marad emlékezetes, hanem a különleges helyszín és a jókedvű, közösségépítő lezárás miatt is.

 

