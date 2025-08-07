augusztus 7., csütörtök

Hívatlan látogató

Úgy is lophatnak tőled, ahogy nem is gondolnád: a tolvaj sokszor be se lép a házadba

Lassú, akadozik vagy folyton ledobál a neted? Könnyen lehet, hogy tolvajok áldozata lettél, lopják a WiFi hálózatodat.

Dombi Regina
A WiFi-hálózat tolvajai ellen mi magunk is védekezhetünk

Forrás: pcworld.hu

Tízezreket fizetsz ki a gyors internet hozzáférésért, mégis lassú, akadozik vagy folyton ledobál a net? Sokan állnak értetlenül a kérdés előtt, bosszankodva hívogatják a szolgáltatót, pedig lehet, nem is azzal van a gond. A probléma okozójáért lehet nem is kell nagyon messze menned, csak a szomszédig, aki titokban lopja a WiFi-det. Mutatjuk, hogy tudod kideríteni, ha illetéktelenek használják a hálózatodat. 

wifi
Könnyen úgy lopják a WiFi-hálózatodat, hogy észre sem veszed
Fotó: Hans Lucas via AFP / Forrás: vg.hu

Az otthoni hálózatodat könnyen le tudják húzni, ha nem ellenőrzöd bizonyos időszakonként a csatlakoztatott eszközök listáját, vagy ha éppen nem használsz megfelelően erős jelszót. Ezeket a problémákat könnyen tudod orvosolni, ha egy kis figyelmet fordítasz rájuk. 

Ne hagyd, hogy lopják a wifi-det!

A WiFi-hálózat illetéktelen használatának gyanúja komoly probléma lehet, hiszen nemcsak az internet sebességét lassíthatja, de biztonsági kockázatot is jelenthet. Számos jel utalhat arra, hogy valaki más is használja a hálózatunkat a tudtunk nélkül, és többféle módon is ellenőrizhetjük ezt, illetve védekezhetünk ellene.

– Az egyik leggyakoribb jel, hogy a WiFi-hálózat sebessége jelentősen lelassul, különösen akkor, ha kevesen vagyunk a hálózaton, de mégis akadozik a böngészés, a videók betöltése vagy a fájlletöltés. További árulkodó jel lehet, ha a router LED-jei akkor is folyamatosan villognak, amikor nem használjuk aktívan az internetet – mondta el Kiss Balázs, barcsi informatikus. 

A szakember szerint akkor is gyanakodhatunk, ha bizonyos eszközök rendszeresen ledobnak a hálózatról, vagy ha furcsa hálózati forgalmat tapasztalunk (például ismeretlen IP-címek a naplófájlokban). Ezt nyilván kevesebben ellenőrzik, de ezt megvizsgálva szinte azonnal feltűnhet, hogy idegenek csatlakoztak rá a hálózatunkra. A Világgazdaság pontokban foglalja össze, hogy csípheted fülön a tolvajt.

  • A router menüjének eléréséhez egy böngészőt szükséges megnyitni és beírni router IP-címét a címsorba, majd Entert nyomni. 
  • A router beállításai között keressük meg a MAC szűrés vagy Eszközlista részt, ahol a csatlakozott eszközök MAC címei megjelennek. 
  • Az ismeretlen eszközök címeit pedig tiltsuk le a következőképpen:
  1. Azonosítsuk a tiltani kívánt eszköz MAC címét (ez egy egyedi azonosító, például XX:XX:XX:XX:XX:XX formátumban).
  2. A router felületén a MAC szűrés vagy Eszközlista részben adjuk hozzá a tiltani kívánt eszköz MAC címét a tiltólistához (Blacklist), vagy ha ez nem elérhető, hozzunk létre egy engedélyezett eszközök listáját (Whitelist) csak a kívánt MAC címekkel.

Ezek után pedig már a tiltott eszköz nem tud csatlakozni, hiába is ismeri a jelszót. 

Egy erős jelszóval könnyen megvédheted a WiFi-hálózatodat
Forrás: deltanet.hu

Hogyan vértezd fel magad a csalók ellen?

Többféle módon védekezhetünk az illetéktelen WiFi-hálózat használók ellen. Kiss Balázs összegyűjtött pár jó tanácsot.

  • Válasszunk egy erős WiFi-jelszót, lehetőleg hosszú és egyedi karakterkombinációt használva.
  • Érdemes a WiFi-titkosítás típusát is ellenőrizni, és WPA2 vagy WPA3 szabványt használni, mivel ezek sokkal biztonságosabbak, mint a régebbi WEP vagy WPA. 
  • Érdemes továbbá kikapcsolni a WPS (WiFi Protected Setup) funkciót, amely egyes esetekben biztonsági rést jelenthet. 
  • Állítsunk be egy MAC-cím-alapú szűrést is, amely csak az általunk megadott eszközöknek engedélyezi a csatlakozást.

 

 

