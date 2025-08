Igazi harcosok lepték el Siófokot – testet, lelket fejlesztettek

A Wing Tsun Kung Fu táborban gyermekek, felnőttek, nők és férfiak egyaránt edzettek – sokan Siófokról és Kaposvárról csatlakoztak. A szervező Gausz Tamás, a nyugat-dunántúli régió vezetője, 6. mesterfokozatú oktató elmondta, a nemzetközi táborban a Wing Tsun szépségét sajátíthatják el a tanítványok, sőt vizsgát is tehettek.

– A délelőtti és délutáni edzések alkalmával napi két alkalommal, összesen négy órán keresztül gyakoroltunk. A mozdulatokat hosszabb idő alatt lehet elsajátítani, a cél a minél gyorsabb, erősebb és pontosabb végrehajtás. A gyakorlatok révén a reflexek, térérzékelés és kombinációs készségek fejlesztésén van a hangsúly – emelte ki Gausz Tamás.

Wing Tsun Kung Fu tábor Siófoko, Máday Norbert 10.fokozatú nagymester irányításával

Fotó: Krausz Andrea

A fizikai mellett testi és lelki fejlesztés is zajlik

A hagyományosan vizsgával záruló edzőtábort idén is Si-Fu Máday Norbert nagymester vezette, aki 1991 óta személyes tanítványa a nemzetközi szervezet vezetőjének, Leung Ting nagymesternek. A Kelet-Európai Wing Tsun Szövetség vezető instruktora szerint a cél nemcsak a technikai tudás fejlesztése, hanem a testi és lelki nevelés is.

– A covid járvány után most kezd újra megerősödni a harcművészetek közössége. Nagy öröm látni, hogy újra jönnek az ifjak és az örökifjak, hogy tanulják ezt a művészetet – mondta Máday Norbert.

Máday Norbert vizsgáztatta a mestereket

Fotó: Krausz Andrea

A magyarok magas szinten művelik a Wing Tsun Kung Fu művészetét

A nagymester több mint tíz éve tartja meg nyári táborát a Balatonon. Mint elmondta, tavaly könyvbemutatón járt Hongkongban, és idén is tervezi újabb kínai utazását. Harmadik alkalommal kapott meghívást az újjáépített Shaolin Templomba, hogy tartson egy Wing Tsun bemutatót.

– A világon élő második nagymester szintén az én tanítványom, egy magyar. Más élő nagymester nincs is. Az a "keleti szellő", ami bennünket, magyarokat idefújt a Kárpát-medencébe, közrejátszott abban, hogy a harcművészetet tényleg magas szinten űzzük – mondta Si-Fu Máday Norbert.