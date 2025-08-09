augusztus 9., szombat

Erős nők

1 órája

Magyar Wonder Women-ek az éjszakában, íme néhány tipp, hogy biztonságban hazaérj

Címkék#Wonder Women#tanács#éjszaka#támadás#utca#helyzet

Önökkel is előfordult már hölgyeim, hogy egy éjszakai buli után hazafelé zaklatás áldozatai lettek? Nem kell, hogy Wonder Women légy, egyszerűn csak legyél felkészült az éjszakai sétára.

Dombi Regina
Nem kell Wonder Women-né válnod, hogy megvédd magad. Mutatunk pár tippet, hogy indulj neki az éjszakának

Forrás: avon.hu

Kedves Hölgyek, valljuk be, van az úgy, hogy néha elvadul az este, és kicsit tovább maradunk a tervezettnél. Ilyenkor sem kell azonban félni, na persze ne úgy vágjunk neki az útnak, hogy ”Ide nekem az oroszlánt”. Tudatos tervezéssel elkerülhetjük a bajokat és még Wonder Women-né sem kell alakulnunk ahhoz, hogy épségben hazaérjünk. 

wonder women
Ha ezeket a tippeket betartod, Wonder Women-né sem kell változnod. Fotó: Makovics Kornel

Az AVON egyszerűen megvalósítható tanácsokat gyűjtött össze, amelyek segíthetnek abban, hogy mindenki biztonságban hazaérjen és a gondtalan szórakozás valóban gondtalan maradhasson. Íme pár tipp hölgyeknek a biztonságos éjszakai hazajutáshoz.

Ha ezeket betartod, Wonder Women-né sem kell változnod

Könnyebben áldozataivá válhatunk éjszaka az utcai zaklatásoknak, amik általában csípős kis megjegyzések, melyeket egyesek bóknak vesznek, mások viszont kellemetlen élményként élnek meg, szorongást, esetlegesen szégyenérzetet kelt bennük.  

Forrás: MW

Az AVON szerint azonban néhány tudatos lépéssel sokat tehetünk a biztonságunk érdekében.

  • Ne induljunk haza egyedül! 

Kérjünk kíséretet, egy barátnőt vagy egy barátot, aki elkísér minket hazáig. 

  • Maradjunk telefonos kapcsolatban!

Ha nem tudnák megoldani a kíséreted haza, akkor mindenképp hívjunk fel valakit. Nyilván lehet ez is problémás, hiszen ki örül annak, ha mondjuk hajnali háromkor felhívják, minden esetre, ha módunk van rá, maradjunk vonalban!

  • Hívjuk segítségül a Hazakísérő Telefont! 

Ha bizonytalannak érezzük a hazajutást vagy félünk, a Hazakísérő Telefont felkeresve az operátor a telefon túlvégéről egészen az otthonunkig kísér minket. A telefonszámukat érdemes már a programunk előtt elmenteni a névjegyzékünkbe.

  • Kapcsoljuk be a helymegosztó funkciót telefonunkon!

Sokat segíthet, ha egy mobiltelefon alkalmazáson keresztül megosztjuk az élő helyzetünket egy megbízható ismerőssel.

  • Haladjunk biztonságos útvonalon!

Kerüljük el a sötét helyeket, az elhagyatott utcákat, parkokat és aluljárókat. 

  • Válasszunk biztonságos közlekedési módot!

Sose üljünk idegenek autójába. Használjunk tömegközlekedési eszközöket vagy hivatalos taxi szolgálatokat!

  • Legyen nálunk figyelemfelkeltő eszköz!

Legyen nálunk egy síp, vagy egy személyi riasztó, vagy bármi, ami segíthet az elterelésben!

Kemények a somogyi csajok

– Én sokszor bandukolok haza egyedül, mivel én lakom a legmesszebb a csapattól. Nekem egy halálosan cuki férjem van, akit fel szoktam hívni – ha éppen nem jön értem – hazafele. Aranyos, mert gyorsan felméri az állapotomat és utána indul a csevej. Engem megnyugtat, nem érzem magam egyedül – mondta el a barcsi Kele Kinga.

– Nálam mindig paprika spray, de sokszor van, hogy egy követ felveszek a földről és azt markolászva sétálok hazáig. Eddig sosem kellett használnom, de jobb felkészülni a váratlan helyzetekre – mondta el Brell Angéla, fiatal barcsi hölgy.

Ha nem is egy Wonder Women, de legalább egy erős ember ereje is lakozhat a somogyi nőkben. Érdemes velük vigyázni még az éjszakában is
Fotó: Hartmann Ágnes

– Én úgy alakítom a helyzetet, hogy ne kelljen egyedül hazamennem. Félek is, meg hát nem is jó érzés az éjszaka közepén hazamenni egyedül. Ha kell, inkább hazamegyek valakivel, még ha maradtam is volna kicsit, mintsem egyedül kelljen hazamennem – mondta el Tóth Enikő, csokonyavisontai hölgy. 

 

