Magyar Wonder Women-ek az éjszakában, íme néhány tipp, hogy biztonságban hazaérj

Kedves Hölgyek, valljuk be, van az úgy, hogy néha elvadul az este, és kicsit tovább maradunk a tervezettnél. Ilyenkor sem kell azonban félni, na persze ne úgy vágjunk neki az útnak, hogy ”Ide nekem az oroszlánt”. Tudatos tervezéssel elkerülhetjük a bajokat és még Wonder Women-né sem kell alakulnunk ahhoz, hogy épségben hazaérjünk.

Ha ezeket a tippeket betartod, Wonder Women-né sem kell változnod.

Az AVON egyszerűen megvalósítható tanácsokat gyűjtött össze, amelyek segíthetnek abban, hogy mindenki biztonságban hazaérjen és a gondtalan szórakozás valóban gondtalan maradhasson. Íme pár tipp hölgyeknek a biztonságos éjszakai hazajutáshoz.

Könnyebben áldozataivá válhatunk éjszaka az utcai zaklatásoknak, amik általában csípős kis megjegyzések, melyeket egyesek bóknak vesznek, mások viszont kellemetlen élményként élnek meg, szorongást, esetlegesen szégyenérzetet kelt bennük.

Az AVON szerint azonban néhány tudatos lépéssel sokat tehetünk a biztonságunk érdekében.

Ne induljunk haza egyedül!

Kérjünk kíséretet, egy barátnőt vagy egy barátot, aki elkísér minket hazáig.

Maradjunk telefonos kapcsolatban!

Ha nem tudnák megoldani a kíséreted haza, akkor mindenképp hívjunk fel valakit. Nyilván lehet ez is problémás, hiszen ki örül annak, ha mondjuk hajnali háromkor felhívják, minden esetre, ha módunk van rá, maradjunk vonalban!

Hívjuk segítségül a Hazakísérő Telefont!

Ha bizonytalannak érezzük a hazajutást vagy félünk, a Hazakísérő Telefont felkeresve az operátor a telefon túlvégéről egészen az otthonunkig kísér minket. A telefonszámukat érdemes már a programunk előtt elmenteni a névjegyzékünkbe.

Kapcsoljuk be a helymegosztó funkciót telefonunkon!

Sokat segíthet, ha egy mobiltelefon alkalmazáson keresztül megosztjuk az élő helyzetünket egy megbízható ismerőssel.

Haladjunk biztonságos útvonalon!

Kerüljük el a sötét helyeket, az elhagyatott utcákat, parkokat és aluljárókat.

Válasszunk biztonságos közlekedési módot!

Sose üljünk idegenek autójába. Használjunk tömegközlekedési eszközöket vagy hivatalos taxi szolgálatokat!

Legyen nálunk figyelemfelkeltő eszköz!

Legyen nálunk egy síp, vagy egy személyi riasztó, vagy bármi, ami segíthet az elterelésben!