Helyi közélet

43 perce

XIV. Leó pápa üdvözletét hozta Andocsra az aposoli nuncius

Címkék#magyarországi#királynő#bazilika

Az andocsi bazilika fő búcsúja a Nagyboldogasszony napi búcsú, ezt tartották meg augusztus 15.-én, amikor a katolikus hívek világszerte Szűz Mária mennybe vételét ünneplik.

Kovács Tibor Kálmán
XIV. Leó pápa üdvözletét hozta Andocsra az aposoli nuncius

Fotó: Kovács Tibor

Andocsra  szerdán is több száz hívő zarándokolt el, hogy imádkozzon az Angyalok Királynőjéhez és részese legyen az ünnepi szentmisének, amit Michael W. Banach apostoli nuncius, a Vatikán magyarországi  nagykövete celebrált. A templomkerti misén a püspök átadta a híveknek XIV. Leó pápa üdvözletét is, prédikációját a hívők imádkozásra buzdításával fejezte be.

Búcsút tartottak Andocson

Fotók: Kovács Tibor

 

 

