Helyi közélet
43 perce
XIV. Leó pápa üdvözletét hozta Andocsra az aposoli nuncius
Az andocsi bazilika fő búcsúja a Nagyboldogasszony napi búcsú, ezt tartották meg augusztus 15.-én, amikor a katolikus hívek világszerte Szűz Mária mennybe vételét ünneplik.
Fotó: Kovács Tibor
Andocsra szerdán is több száz hívő zarándokolt el, hogy imádkozzon az Angyalok Királynőjéhez és részese legyen az ünnepi szentmisének, amit Michael W. Banach apostoli nuncius, a Vatikán magyarországi nagykövete celebrált. A templomkerti misén a püspök átadta a híveknek XIV. Leó pápa üdvözletét is, prédikációját a hívők imádkozásra buzdításával fejezte be.
Búcsút tartottak AndocsonFotók: Kovács Tibor
