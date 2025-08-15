XIV. Leó pápa üdvözletét hozta Andocsra az apostoli nuncius

Andocsra szerdán is több száz hívő zarándokolt el, hogy imádkozzon az Angyalok Királynőjéhez és részese legyen az ünnepi szentmisének, amit Michael W. Banach apostoli nuncius, a Vatikán magyarországi nagykövete celebrált. A templomkerti misén a püspök átadta a híveknek XIV. Leó pápa üdvözletét is, prédikációját a hívők imádkozásra buzdításával fejezte be.