Záporok, zivatarok pattantak ki: durva változás az időjárásban

– A szerdai meleg, napos időt követően változás kezdődött: a kora esti órákban az Észak-Dunántúlon alakult ki néhány rövid életű zivatarcella, majd az éjszaka második felében az északnyugati határvidéken, valamint északkeleten, keleten pattantak ki záporok, zivatarok – tájékoztatott csütörtök délelőtt a HungaroMet Nonprofit Zrt. – Ezzel együtt a hajnali órákra a délnyugati határt egy kiterjedtebb csapadékrendszer érte el, amely jelenleg is fölöttünk vonul a Dunántúl nagyobb részét érintve – hozzá többnyire gyenge, közepes intenzitású eső társul.