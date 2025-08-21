Romló idő
2 órája
Záporok, zivatarok pattantak ki: durva változás az időjárásban
Időjárás Somogyban – némi zápor várható
– A szerdai meleg, napos időt követően változás kezdődött: a kora esti órákban az Észak-Dunántúlon alakult ki néhány rövid életű zivatarcella, majd az éjszaka második felében az északnyugati határvidéken, valamint északkeleten, keleten pattantak ki záporok, zivatarok – tájékoztatott csütörtök délelőtt a HungaroMet Nonprofit Zrt. – Ezzel együtt a hajnali órákra a délnyugati határt egy kiterjedtebb csapadékrendszer érte el, amely jelenleg is fölöttünk vonul a Dunántúl nagyobb részét érintve – hozzá többnyire gyenge, közepes intenzitású eső társul.
