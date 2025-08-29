Kevés a pénzed, de nyugalomra vágysz? Ezért kapósak mostantól a zártkertek

Kilőtt a zártkerti ingatlanok iránti kereslet egy törvénymódosítás után, július elsejétől már ezekre az ingatlanokra is igényelhető lakáshitel.

Július 1-jén lépett életbe az ingatlan-nyilvántartási törvény módosítása, melynek köszönhetően a zártkerti ingatlanok művelési ág alól kivett területként kerülhetnek nyilvántartásba, ha azt az adott település önkormányzata rendeletben engedélyezi. Ez a lépés nemcsak a jogi státusz és a tényleges használat összehangolását segítette, de a tavalyi szinthez képest megkétszerezte a zártkerti ingatlanok iránti érdeklődést is a Duna House friss közleménye szerint. Ők azt tapasztalták, hogy kétszeresére ugrott a kereslet az utóbbi időszakban.

A jogszabályi változás megnyitja az utat az eddig elérhetetlen finanszírozási lehetőségek és a támogatások előtt, mert a zártkerti ingatlanokra is igényelhetők lakáshitelek és lakástámogatások, megszűntek a földforgalmi törvény előírásaihoz kötődő kötelezettségek, ami felgyorsítja az adásvételt, már nem keletkezik földvédelmi járulékfizetési kötelezettség.

Folyamatosan nő az igény

A kereslet növekedése folyamatos: 2024-ben az adásvételek száma 64 százalékkal haladta meg az előző évit, 2025-ben pedig már az év első hónapjaiban elérték a tavalyi teljes éves szintet.

Budapesten egy zártkerti ingatlan átlagosan 82,7 millió forintért kelt el, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mindössze 14,4 millió forint volt az átlagár. A legmagasabb értékeket Hajdú-Biharban regisztrálták, ahol az átlagár közel 100 millió forintot tett ki. Országosan az átlagos négyzetméterár 467 ezer forint körül alakult. Somogyban vegyes a kép, mert a balatoni településeken a kiemelt üdülőövezet közelsége miatt magasabb az ár, akár több tízmillió forintot is kitehet, míg más somogyi települések határában levő zártkerti ingatlanok árai jóval olcsóbbak.

Az értékesítési idő nő

Bár évről évre egyre több zártkerti és üdülőövezeti ingatlan jelenik meg a piacon, az értékesítési idő folyamatosan hosszabbodik. 2023-ban átlagosan 109 nap alatt talált gazdára egy ilyen típusú ingatlan, 2024-ben már 160 napra volt szükség, 2025-ben pedig közel 200 napra nyúlt a folyamat. Ez arra utal, hogy bár a kereslet stabil, a bővülő kínálat miatt a vevők körültekintőbben választanak.