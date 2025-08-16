augusztus 16., szombat

Alaszkai találkozó

28 perce

Zelenszkij hangneme békülékeny, de ez vajon hatással van a háborúra?

Címkék#Donald Trump#Tóth Tamás Antal#Kiszelly Zoltán#Vlagyimir Putyin#Oroszország

Az amerikai elnök, Donald Trump és az orosz államfő, Vlagyimir Putyin pénteken találkoztak Alaszkában, Anchorage közelében, a Joint Base Elmendorf-Richardson katonai bázison. A Trump–Putyin-csúcs volt az első személyes találkozó 2007 óta az Egyesült Államokban Oroszország elnökével.

Klein Péter Nándor

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját értékelte a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antallal Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő. 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök röviddel a tárgyalás után közzétett üzenetében arról számolt be, hogy „hosszú, tartalmas” megbeszélést folytatott Donald Trumppal, előbb ketten, majd európai vezetők bevonásával. Azt hangsúlyozta: Ukrajna kész a lehető legproduktívabban dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra.

A szakértők egyetértettek abban, hogy a békefolyamat elhúzódhat, és Trump politikai mozgásterét is korlátozza az idő. Mandátuma 2029 januárjáig tart, míg Putyin és Hszi Csin-ping hatalmát nem korlátozza időbeli ciklus.
Fekete Rajmund kiemelte: az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy rengeteg álhír próbálta ellehetetleníteni a találkozót, és az európai elit politikai érdeke sem feltétlenül a béke. 
A podcastet szemléje a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

