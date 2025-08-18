Beindult a csillaghullás: mozgalmasan teltek az éjszakák a Zselicben – videó

– Mozgalmas volt a Perseidák éjszakája – írta közösségi média oldalán a Zselici Csillagpark. – A holdfény ellenére lehetett látni hullócsillagokat, és a következő napokban még több az esély a meteorok megfigyelésére, hiszen égi kísérőnk egyre később kel. Noha a Perseidák aktivitása csökken, de még mindig zajlik, ráadásul mivel sötétebb az ég, úgy stagnál a látható darabszám nagyjából augusztus 20-ig.

Tökéletesen lehetett látni a hullócsillagokat a Zselicben

Fotó: Zselici Csillagpark

Tökéletes helyszín a Zselici Csillagpark

Rengetegen választották az elmúlt esték, éjszakák során a Zselici Csillagparkot, ahonnét az érdeklődők kiválóan kémlelhették az éget. Erről egy videót is közzétettek.

– A sorozatfelvételen látszódik a nagy ellenség a Hold, ahogy felkel és bevilágít az észlelőrétre, de a videó feltöltése után éjjel már csak szelíd utolsó negyedként fog megjelenni 23 óra fele és olyan fázisban nem sok vizet zavar már. A sorozatfelvétel kb 700 darab képből áll, melyek hosszú záridővel készültek egy nagylátószögű objektívvel – tájékoztatott a Zselici Csillagpark.