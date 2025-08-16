augusztus 16., szombat

Kibuci Bucik

A sóletparti és a gyékényesi fürdőzés sem maradt el miután végeztek a zsidó temetőben

Címkék#diák#kultúra#munka

A budapesti Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola diákjai, kiegészülve az Alternatív Közgazdasági Gimnázium néhány tanulójával, a közelmúltban felkerekedtek, hogy egy hetet Csurgón töltve rendbe tegyék a dél-somogyi kisváros zsidó temetőjét. A hőség ellenére remek hangulatban, s nagy iramban folyt a munka; a tevékeny fiataloknak és kísérőiknek a gyékényesi kotró hűs vize adott felüdülést.

Merényi Szonja, az 1990-ben alapított intézmény Kibuci Bucik táborának vezetőjétől megtudtuk: egy-egy nyári együttlét a zsidó temetők rendbetételére irányul, mivel országszerte sok helyen elhanyagolt sírokkal, burjánzó növényzettel találkozik a látogató. E szép misszió 22 éve tart, s lelkes résztvevőkből soha nincs hiány. Harmincöt 12-20 év közötti diák és 11 felnőtt alkotta a csapatot. A fiatalok lapátot, ásót, kapát, söprűt, fűrészt, baltát és metszőollót ragadtak, s amikor szemügyre vették a terepet – milyen volt előtte és milyen lett munkájuk nyomán –, szinte maguk sem hittek a szemüknek. 

Tavaly a nagyatádi, előtte pedig a siófoki zsidó temetőt tették rendbe a táborozók.

A csurgói zsidó temető az átlagnál jobb állapotban van

A táborvezető elmondta: a csurgói zsidó temető az átlagnál sokkal jobb állapotban van, de mindenütt fontos (lenne) a folyamatos karbantartás, hogy a természet ne foglalja vissza a helyét, és ne az enyészet legyen az úr ezekben az elhanyagolt sírkertekben. Egyébként tavaly a nagyatádi, előtte pedig a siófoki zsidó temetőt tették rendbe a táborozók. Felvetődött, hogy a toponári temetőképen is szívesen javítanának, de a hitközség már magára vállalta a munkálatokat. 

A nagy igyekezettel és élvezettel tevékenykedő fiatalok a csurgói történelmi parkban lettek elszállásolva, ahol minden segítséget, támogatást megkaptak. A tábor napjai remek hangulatban teltek, és ősi zsidó hagyomány szerint megtartották a sábbátot, a pihenés szent napját is. Kalácsot sütöttek, sóletpartit rendeztek, ahová meghívták csurgói segítőiket, Szabó Zoltánnét, a református iskola tanárát, valamint Vargáné Hegedűs Magdolna helytörténészt, aki a helyi zsidóság sorsával ismertette meg a táborozókat.

A tábort a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és egyéni adományozók támogatják. 

Hagyomány és korszellem

A Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola honlapján egyebek mellett ez áll: az iskola hisz a tudás, a közösség és az innováció erejében. Iskolánk egy különleges műhely, ahol a zsidó hagyomány és kultúra megismerésén keresztül a diákok egyszerre sajátítják el a tradíció, valamint a korszellemnek megfelelő modern zsidó kultúra értékeit. 

 

