1 órája

40 éve indultak, most a világ élvonalába tartoznak – jubileumát ünnepli a Bőszénfai Szarvasfarm

Lugosi Laura
Negyvenéves fennállását ünnepli Magyarország egyik legismertebb vadgazdálkodási és turisztikai központja. A Bőszénfai Szarvasfarm az elmúlt évtizedekben az oktatás, a kutatás, a fenntarthatóság és a turizmus területén is meghatározó szereplővé vált. Lugosi Laura beszélgetett a Horn Péter akadémikussal, Nagy János, a Bőszénfai Szarvasfarm igazgatójával és Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektorával. 

 

Sonline.hu podcast

