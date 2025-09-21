szeptember 21., vasárnap

48 perce

60 év után ismét együtt a somogyjádi csapat

Címkék#jubileum#Farkas Viktor#munka#iskola

Harsányi Miklós

– Három éve, az iskola 60 éves jubileumának évében új programsorozatot indítottunk – közölte a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola. –  Találkozókat szerveztünk volt diákjaink és felső tagozatos tanulóink részvételével. A programsorozat az idei tanévben is folytatódik, hiszen továbbra is célunk a közösségi érzés erősítése, melyhez hozzájárulhat a volt diákok iskolai élményeinek felidézése, megosztása a jelenlegi tanulókkal.

Hetedik alkalommal pénteken Vince Henriett Judit, Farkas Viktor és Kovács Zoltán voltak a vendégeik, akik a jádi iskolából indulva lettek sikeresek felnőttként. Vendégeik felelevenítették az itt töltött éveket, megosztották pályaválasztással kapcsolatos gondolataikat, foglalkozásukról, munkájukról, életükről is meséltek. 


 

 

