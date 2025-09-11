3 órája
9/11 évforduló: a gyász napja Amerikában, durva titkok Taszáron
A világ legnagyobb terrortámadásának napján Taszár is részese lett a történelemnek. A reptéren titkos helikoptereket pakoltak ki, amikor megérkezett a hír a New York-i tragédiáról. Na de mi történt ezután 9/11-én?
Ma van szeptember 11-e, a történelem egyik legvéresebb terrortámadásának évfordulója. Ezen a napon 24 évvel ezelőtt az Egyesült Államok ellen összehangolt terrortámadást hajtottak végre: négy utasszállítót térítettek el, kettőt a New York-i World Trade Center ikertornyaiba vezettek, egy a Pentagonba csapódott, a negyedik pedig Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok megpróbálták visszavenni az irányítást. Aznap 2 977 ártatlan ember halt meg a terrortámadásokban, köztük civilek, tűzoltók, rendőrök, mentők és a négy eltérített repülőgép utasai, rajtuk kívül pedig a 19 merénylő is életét vesztette, a 9/11 így örökké emlékezetes marad.
9/11: miközben New York lángolt, Taszáron titkos akció indult volna
A támadások után gyökeresen megváltozott a világ biztonsági rendszere. Szigorúbb lett a repülőtéri ellenőrzés, az Egyesült Államok létrehozta a Belbiztonsági Minisztériumot, és külön hivatal vigyáz az utasbiztonságra a reptereken. Megjelentek a repülési tiltólisták is, amelyekre a hatóságok gyanús személyeket tesznek, így nem engedik őket gépre szállni. A titkosszolgálatok azóta jóval több adatot osztanak meg egymással, és született egy új törvény, a Patriot Act, amely nagyobb jogkört adott a hatóságoknak a terrorizmus elleni küzdelemben. Az Egyesült Államokban és Európában sok helyen nőtt a bizalmatlanság a muszlim közösségekkel szemben, több esetben erősödött az iszlámellenesség és a bevándorlásellenes hangulat. Ezzel párhuzamosan az amerikai kormány és szövetségesei „terrorizmus elleni háborút” hirdettek, amely Afganisztánban és Irakban évtizedes katonai jelenlétet eredményezett.
Pont 20 éve, a mai napon nagy volt a jövés-menés a taszári katonai repülőtéren. Egy titkos amerikai - magyar hadgyakorlat előkészületei zajlottak, fedőneve Jackal Cave (magyarul Sakál Barlang). A történet lényege: több fegyvernem együtt gyakorolt egy olyan helyzetre, ahol terroristák és bűnszervezetek nukleáris anyagokat csempésznek több európai országon át. A gyakorlat több helyszínt érintett, de az egyik legfontosabb bázis Taszár volt. 2001-ben amúgy itt már nem volt nagy élet, szeptember 10-én viszont hirtelen újra megtelt.
Egyik óriásgép a másik után ereszkedett le Taszár betonjára: még a ma már nyugdíjazott C-141B Starlifter is megjelent, ami Atlanti-óceánon hozta át a parancsnoki állományt és a felszerelésüket, valamint különleges MC-130P Combat Shadow gépek sorakoztak a kifutón; ezek kifejezetten helikopterek légi utántöltésére alkalmasak, emellett ott álltak a hatalmas MH-53-as helikopterek is.
A legféltettebb titok: a „Little Bird” helikopterek
Szeptember 11-re már tele volt a taszári reptér, a kirakodásnál általában magyar dolgozók is segítettek, egy C-17-esnél viszont senkit nem engedtek a rakományhoz. A gép a pálya végéhez gurult, sugárfékkel hátrafelé tolatott egy sátorig, majd teherautókkal körbevették, hogy ne lehessen belátni.
Mit rejtettek? A 160. Különleges Műveleti Repülőezred (Night Stalkers) MH-6 és AH-6 „Little Bird” helikoptereit. Ezeket a legtitkosabb bevetésekre használják. Akkor még az internet nem volt tele katonai infókkal, így az alakulatot kevesen ismerték, nem akarták, hogy kiszivárogjon a jelenlétük.
A 9/11 történései a taszári repülőtér parancsnokának szemszögéből
Pintér Zoltán nyugállományú vezérőrnagyot kérdeztük, aki Taszáron 1993 és 1997 között a Kapos Harcászati Repülőezred parancsnok-helyettese, később, 1997 és 2000 között a Kapos Bázis repülőtér parancsnoka volt.
A 9/11-es terrortámadások idején Kecskeméten volt a repülőalakulat parancsnoka, és éppen a levegőben volt, amikor a légiforgalmi-irányítás azt az utasítást adta neki, hogy azonnal térjen vissza és szálljon le. Elmondása szerint akkor még semmit nem értett, gyanúsnak találta a sürgetést, de nem tudta, mi áll a háttérben. Amikor földet ért, közölték vele, hogy azonnal hívja fel Gergényi Pétert, a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányt. Ezután bement a magassági állomásra, ahol mindenki a televíziót nézte – élőben közvetítette a CNN a New York-i ikertornyokba csapódó gépeket. A vezérőrnagy felidézte, hogy azonnal egyeztettek Gergényi tábornokkal: természetesen minden gépnek le kell szállnia, hogy ne zavarjanak be, de amíg nem érkezik további korlátozó intézkedés, a megszokott rend szerint folytatják a munkát. - Vártuk a szigorításokat, de mivel földrajzilag távol estünk a támadásoktól, további intézkedés végül nem történt. Annyi azonban biztos, hogy mindenhol nagyobb lett a titokzatosság, és minden szabályt sokkal szigorúbban kezdtek betartani - mondta.
Pintér Zoltán hozzátette, hogy aznap kapcsolatban volt a taszári kollégákkal is. - Mindenki megkapta a leszállási parancsot, senki nem tudta pontosan, mi történik, és azt sem, hogy folytatódik-e a támadássorozat - idézte fel.
Személyes élményként is megrázó volt számára a tragédia. Elmondta, hogy néhány hónappal korábban, 2001 júniusában családjával járt New Yorkban és Washingtonban, az egyetemének befejezése után kirándultak. - Szörnyű volt nézni a televízióban, hogy pár héttel korábban még ott álltunk az ikertornyoknál, most pedig már csak a hűlt helyük - fogalmazott.
A taszári titkos hadműveletekről, köztük a híres „Little Bird” helikopterek érkezéséről is kérdeztük. A vezérőrnagy elmondta: - Semmit nem vertek nagydobra, hogy miért jönnek ide. A repülőtér parancsnokaként engem elláttak minden szükséges titkos anyaggal és papírral, az amerikai kollégák szóban is tájékoztattak, mi várható. Emellett a honvédelmi miniszter helyi képviselőjeként is dolgoztam, így mindig naprakész információim voltak. De a készülődés és a háború természetes velejárója a titkolózás – nem sokan informálódhatnak, hogy mi zajlik a háttérben.
Pintér Zoltán személyes kapcsolatai az amerikaiakkal kifejezetten jók voltak. - Mai napig van olyan, akivel összejárunk vagy rendszeresen beszélünk telefonon - mondta.
Taszár: titkos műveletből egy szempillantás alatt hazamenetel lett
Szeptember 11-én nagyban folytak az előkészületek, az AH/MH-6 Little Bird helikopterek kirakodása már megkezdődött, amikor az Egyesült Államokban megtörténtek a repülőgépes terrortámadások. A televíziós közvetítést többen élőben nézték végig Taszáron is. A művelet parancsnoka kapcsolatba lépett az otthoni központtal, és 45 perccel később a hadgyakorlatot lefújták. Utasítás érkezett, hogy készüljenek fel a hazatérésre. Ez azonban nem ment olyan gyorsan, hiszen az Egyesült Államokban légtérzárlatot rendeltek el.
Közben a helyi tévé stábja is kiment a reptérhez, akik egy magas pontról szuper képeket vettek fel a sorakozó óriásgépekről. Az esti híradóban már találgatták, hogy magyar területről jöhet ellencsapás - de nem így volt.
A visszacsoportosítást csak napokkal később tudták megkezdeni a légtérzárlat miatt. Időbe telt, míg az összes felszerelés és a katona hazarepült. Legtöbbjük szinte azonnal új feladatra készült. A Jackal Cave-re érkezett helikopterek és egyenruhások közül sokan néhány hónappal később már éles bevetésekben vettek részt.
Taszárra csendesebb időszak jött 2003-ig – akkor még egyszer felértékelődött a bázis szerepe, de már csak rövid időre. 2004-ben az amerikaiak elhagyták a területet, itthon pedig bezárták a katonai létesítményt.