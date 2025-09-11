9/11 évforduló: a gyász napja Amerikában, durva titkok Taszáron

Ma van szeptember 11-e, a történelem egyik legvéresebb terrortámadásának évfordulója. Ezen a napon 24 évvel ezelőtt az Egyesült Államok ellen összehangolt terrortámadást hajtottak végre: négy utasszállítót térítettek el, kettőt a New York-i World Trade Center ikertornyaiba vezettek, egy a Pentagonba csapódott, a negyedik pedig Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok megpróbálták visszavenni az irányítást. Aznap 2 977 ártatlan ember halt meg a terrortámadásokban, köztük civilek, tűzoltók, rendőrök, mentők és a négy eltérített repülőgép utasai, rajtuk kívül pedig a 19 merénylő is életét vesztette, a 9/11 így örökké emlékezetes marad.

A Somogyi Hírlap címlapja a 9/11 után, 2001. szeptember 12-én. Forrás: Arcanum

9/11: miközben New York lángolt, Taszáron titkos akció indult volna

A támadások után gyökeresen megváltozott a világ biztonsági rendszere. Szigorúbb lett a repülőtéri ellenőrzés, az Egyesült Államok létrehozta a Belbiztonsági Minisztériumot, és külön hivatal vigyáz az utasbiztonságra a reptereken. Megjelentek a repülési tiltólisták is, amelyekre a hatóságok gyanús személyeket tesznek, így nem engedik őket gépre szállni. A titkosszolgálatok azóta jóval több adatot osztanak meg egymással, és született egy új törvény, a Patriot Act, amely nagyobb jogkört adott a hatóságoknak a terrorizmus elleni küzdelemben. Az Egyesült Államokban és Európában sok helyen nőtt a bizalmatlanság a muszlim közösségekkel szemben, több esetben erősödött az iszlámellenesség és a bevándorlásellenes hangulat. Ezzel párhuzamosan az amerikai kormány és szövetségesei „terrorizmus elleni háborút” hirdettek, amely Afganisztánban és Irakban évtizedes katonai jelenlétet eredményezett.

Pont 20 éve, a mai napon nagy volt a jövés-menés a taszári katonai repülőtéren. Egy titkos amerikai - magyar hadgyakorlat előkészületei zajlottak, fedőneve Jackal Cave (magyarul Sakál Barlang). A történet lényege: több fegyvernem együtt gyakorolt egy olyan helyzetre, ahol terroristák és bűnszervezetek nukleáris anyagokat csempésznek több európai országon át. A gyakorlat több helyszínt érintett, de az egyik legfontosabb bázis Taszár volt. 2001-ben amúgy itt már nem volt nagy élet, szeptember 10-én viszont hirtelen újra megtelt.