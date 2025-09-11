szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Taszári titkok

4 órája

9/11 évforduló: a gyász napja Amerikában, durva titkok Taszáron

Címkék#Little Bird#911#9/11#amerika#reptér#Taszár#helikopter#terror

A világ legnagyobb terrortámadásának napján Taszár is részese lett a történelemnek. A reptéren titkos helikoptereket pakoltak ki, amikor megérkezett a hír a New York-i tragédiáról. Na de mi történt ezután 9/11-én?

Lugosi Laura

Ma van szeptember 11-e, a történelem egyik legvéresebb terrortámadásának évfordulója. Ezen a napon 24 évvel ezelőtt az Egyesült Államok ellen összehangolt terrortámadást hajtottak végre: négy utasszállítót térítettek el, kettőt a New York-i World Trade Center ikertornyaiba vezettek, egy a Pentagonba csapódott, a negyedik pedig Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok megpróbálták visszavenni az irányítást. Aznap 2 977 ártatlan ember halt meg a terrortámadásokban, köztük civilek, tűzoltók, rendőrök, mentők és a négy eltérített repülőgép utasai, rajtuk kívül pedig a 19 merénylő is életét vesztette, a 9/11 így örökké emlékezetes marad.

A Somogyi Hírlap címlapja a 9/11 után, 2001. szeptember 12-én.
A Somogyi Hírlap címlapja a 9/11 után, 2001. szeptember 12-én. Forrás: Arcanum 

9/11: miközben New York lángolt, Taszáron titkos akció indult volna

A támadások után gyökeresen megváltozott a világ biztonsági rendszere. Szigorúbb lett a repülőtéri ellenőrzés, az Egyesült Államok létrehozta a Belbiztonsági Minisztériumot, és külön hivatal vigyáz az utasbiztonságra a reptereken. Megjelentek a repülési tiltólisták is, amelyekre a hatóságok gyanús személyeket tesznek, így nem engedik őket gépre szállni. A titkosszolgálatok azóta jóval több adatot osztanak meg egymással, és született egy új törvény, a Patriot Act, amely nagyobb jogkört adott a hatóságoknak a terrorizmus elleni küzdelemben. Az Egyesült Államokban és Európában sok helyen nőtt a bizalmatlanság a muszlim közösségekkel szemben, több esetben erősödött az iszlámellenesség és a bevándorlásellenes hangulat. Ezzel párhuzamosan az amerikai kormány és szövetségesei „terrorizmus elleni háborút” hirdettek, amely Afganisztánban és Irakban évtizedes katonai jelenlétet eredményezett. 

Pont 20 éve, a mai napon nagy volt a jövés-menés a taszári katonai repülőtéren. Egy titkos amerikai - magyar hadgyakorlat előkészületei zajlottak, fedőneve Jackal Cave (magyarul Sakál Barlang). A történet lényege: több fegyvernem együtt gyakorolt egy olyan helyzetre, ahol terroristák és bűnszervezetek nukleáris anyagokat csempésznek több európai országon át. A gyakorlat több helyszínt érintett, de az egyik legfontosabb bázis Taszár volt. 2001-ben amúgy itt már nem volt nagy élet, szeptember 10-én viszont hirtelen újra megtelt.

Egyik óriásgép a másik után ereszkedett le Taszár betonjára: még a ma már nyugdíjazott C-141B Starlifter is megjelent, ami Atlanti-óceánon hozta át a parancsnoki állományt és a felszerelésüket, valamint különleges MC-130P Combat Shadow gépek sorakoztak a kifutón; ezek kifejezetten helikopterek légi utántöltésére alkalmasak, emellett ott álltak a hatalmas MH-53-as helikopterek is.

A legféltettebb titok: a „Little Bird” helikopterek

Szeptember 11-re már tele volt a taszári reptér, a kirakodásnál általában magyar dolgozók is segítettek, egy C-17-esnél viszont senkit nem engedtek a rakományhoz. A gép a pálya végéhez gurult, sugárfékkel hátrafelé tolatott egy sátorig, majd teherautókkal körbevették, hogy ne lehessen belátni.

Mit rejtettek? A 160. Különleges Műveleti Repülőezred (Night Stalkers) MH-6 és AH-6 „Little Bird” helikoptereit. Ezeket a legtitkosabb bevetésekre használják. Akkor még az internet nem volt tele katonai infókkal, így az alakulatot kevesen ismerték, nem akarták, hogy kiszivárogjon a jelenlétük.

A Little Bird szállító C-17-es Taszáron.
A Little Bird szállító C-17-es Taszáron. Fotó: Dan Shoemaker

A 9/11 történései a taszári repülőtér parancsnokának szemszögéből

Pintér Zoltán nyugállományú vezérőrnagyot kérdeztük, aki Taszáron 1993 és 1997 között a Kapos Harcászati Repülőezred parancsnok-helyettese, később, 1997 és 2000 között a Kapos Bázis repülőtér parancsnoka volt. 

A 9/11-es terrortámadások idején Kecskeméten volt a repülőalakulat parancsnoka, és éppen a levegőben volt, amikor a légiforgalmi-irányítás azt az utasítást adta neki, hogy azonnal térjen vissza és szálljon le. Elmondása szerint akkor még semmit nem értett, gyanúsnak találta a sürgetést, de nem tudta, mi áll a háttérben. Amikor földet ért, közölték vele, hogy azonnal hívja fel Gergényi Pétert, a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányt. Ezután bement a magassági állomásra, ahol mindenki a televíziót nézte – élőben közvetítette a CNN a New York-i ikertornyokba csapódó gépeket. A vezérőrnagy felidézte, hogy azonnal egyeztettek Gergényi tábornokkal: természetesen minden gépnek le kell szállnia, hogy ne zavarjanak be, de amíg nem érkezik további korlátozó intézkedés, a megszokott rend szerint folytatják a munkát. - Vártuk a szigorításokat, de mivel földrajzilag távol estünk a támadásoktól, további intézkedés végül nem történt. Annyi azonban biztos, hogy mindenhol nagyobb lett a titokzatosság, és minden szabályt sokkal szigorúbban kezdtek betartani  - mondta.

Pintér Zoltán hozzátette, hogy aznap kapcsolatban volt a taszári kollégákkal is. - Mindenki megkapta a leszállási parancsot, senki nem tudta pontosan, mi történik, és azt sem, hogy folytatódik-e a támadássorozat - idézte fel.

Személyes élményként is megrázó volt számára a tragédia. Elmondta, hogy néhány hónappal korábban, 2001 júniusában családjával járt New Yorkban és Washingtonban, az egyetemének befejezése után kirándultak. - Szörnyű volt nézni a televízióban, hogy pár héttel korábban még ott álltunk az ikertornyoknál, most pedig már csak a hűlt helyük  - fogalmazott.

A taszári titkos hadműveletekről, köztük a híres „Little Bird” helikopterek érkezéséről is kérdeztük. A vezérőrnagy elmondta: - Semmit nem vertek nagydobra, hogy miért jönnek ide. A repülőtér parancsnokaként engem elláttak minden szükséges titkos anyaggal és papírral, az amerikai kollégák szóban is tájékoztattak, mi várható. Emellett a honvédelmi miniszter helyi képviselőjeként is dolgoztam, így mindig naprakész információim voltak. De a készülődés és a háború természetes velejárója a titkolózás – nem sokan informálódhatnak, hogy mi zajlik a háttérben.

Pintér Zoltán személyes kapcsolatai az amerikaiakkal kifejezetten jók voltak. - Mai napig van olyan, akivel összejárunk vagy rendszeresen beszélünk telefonon - mondta.

Taszár: titkos műveletből egy szempillantás alatt hazamenetel lett

Szeptember 11-én nagyban folytak az előkészületek, az AH/MH-6 Little Bird helikopterek kirakodása már megkezdődött, amikor az Egyesült Államokban megtörténtek a repülőgépes terrortámadások. A televíziós közvetítést többen élőben nézték végig Taszáron is. A művelet parancsnoka kapcsolatba lépett az otthoni központtal, és 45 perccel később a hadgyakorlatot lefújták. Utasítás érkezett, hogy készüljenek fel a hazatérésre. Ez azonban nem ment olyan gyorsan, hiszen az Egyesült Államokban légtérzárlatot rendeltek el. 

Közben a helyi tévé stábja is kiment a reptérhez, akik egy magas pontról szuper képeket vettek fel a sorakozó óriásgépekről. Az esti híradóban már találgatták, hogy magyar területről jöhet ellencsapás - de nem így volt.

A visszacsoportosítást csak napokkal később tudták megkezdeni a légtérzárlat miatt. Időbe telt, míg az összes felszerelés és a katona hazarepült. Legtöbbjük szinte azonnal új feladatra készült. A Jackal Cave-re érkezett helikopterek és egyenruhások közül sokan néhány hónappal később már éles bevetésekben vettek részt. 
Taszárra csendesebb időszak jött 2003-ig – akkor még egyszer felértékelődött a bázis szerepe, de már csak rövid időre. 2004-ben az amerikaiak elhagyták a területet, itthon pedig bezárták a katonai létesítményt.

Dick Cheney alelnök telefonon beszél George W. Bush elnökkel a Fehér Ház műveleti központjában 2001. szeptember 11-én. Mellette stábtagok. Fotó: David Bohrer / The White House
Dick Cheney alelnök telefonon beszél George W. Bush elnökkel a Fehér Ház műveleti központjában 2001. szeptember 11-én. Mellette stábtagok. Fotó: David Bohrer / The White House


 

  •  
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu