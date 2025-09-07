Önkéntes tűzoltók
1 órája
A fiatalok is bekapcsolódtak az életmentésbe
– A rövid nyári szünet után újra beindult ifjúsági tűzoltó és életmentő foglalkozásunk – tájékoztatott a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület. – Ma megosztottuk az ifistákkal a legizgalmasabb idei terveinket, hogy még színesebbé tegyük majd az együtt töltött időt. Bemelegítésképp – rövid elmélet után – rögtön szerelési gyakorlatok következtek.
