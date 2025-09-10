Kisberény
1 órája
A honfoglaló ősökre emlékeztek
Méltóképpen emlékeztek a honfoglaló ősökre, egykori életmódjukra, kultúrájukra Kisberényben. Somogyország mindig fontosnak tartotta ezt, mert történelmünk egyik legfontosabb momentuma, hangsúlyozta a helyszínen Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke.
