A kaposváriak nem kérnek a Tisza-adóból (videóval)

Az utca embere továbbra sem barátkozott meg a Tisza-adó gondolatával. Kiszivárgott, hogy Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. Azonban a többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításaival vetekedne. A Tisza tervei szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos lenne az adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék. Ez az adóelvonás nem nyerte el a legtöbb somogyi tetszését.