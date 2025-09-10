A legzamatosabb marhapörköltet főzték

Díjazták a falu legvirágosabb portáit, és a napközben készült ételeket is a somogyjádi falunapon. A helyi gyerekek közül felléptek néptáncosok, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei és az Ametiszt Egyesület tagjai. A baráti társaságok főzőversenyén a helyi iskola dolgozói is részt vettek. A Konyhatündérek elnevezésű csapat a legzamatosabb marhapörkölt díját vehette át.