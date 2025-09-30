szeptember 30., kedd

Retro

A lengyel piac diszkrét bája: ilyen volt az ország, amelyik még csak szemezett a kapitalizmussal – fotók

Címkék#Sonline hu#retro#piac

Kovács Tibor Kálmán
A lengyel piac diszkrét bája: ilyen volt az ország, amelyik még csak szemezett a kapitalizmussal – fotók

Ahány országban volt annyiféle névvel illeték azokat a kirakódó piacokat ahol szinte minden megvásárolható volt. Például Triesztben jugoszláv piac, Romában pedig „mercato amerikano” ,amerikai piac volt a neve, hogy csak általam ismerteket említsem. Nálunk lengyel piac néven volt ismert a vásározásnak ez a módja. Piacokon, nagyobb tereken, parkokban gyakran tűntek fel a széles termék skálán mozgó kínálatukkal az árusok. A felvételek a kaposvári színházparkban készültek 1989 őszén.

Rengetegen látogattal el a kaposvárri Lengyel piacra 1989-ben

Fotók: Kovács Tibor

 

