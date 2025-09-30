Retro
A lengyel piac diszkrét bája: ilyen volt az ország, amelyik még csak szemezett a kapitalizmussal – fotók
Ahány országban volt annyiféle névvel illeték azokat a kirakódó piacokat ahol szinte minden megvásárolható volt. Például Triesztben jugoszláv piac, Romában pedig „mercato amerikano” ,amerikai piac volt a neve, hogy csak általam ismerteket említsem. Nálunk lengyel piac néven volt ismert a vásározásnak ez a módja. Piacokon, nagyobb tereken, parkokban gyakran tűntek fel a széles termék skálán mozgó kínálatukkal az árusok. A felvételek a kaposvári színházparkban készültek 1989 őszén.
Rengetegen látogattal el a kaposvárri Lengyel piacra 1989-benFotók: Kovács Tibor
