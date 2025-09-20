A Pázmány egyetem gyakorló kórháza lesz a Kaposi Mór Oktató Kórház

Együttműködési megállapodást írt alá a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház vezetése. A stratégiai partnerség célja az oktatás, a kutatás-fejlesztés és az egészségügyi-szociális ellátás közös fejlesztése.

A megállapodás értelmében a kaposvári kórház az egyetem gyakorló- és oktatókórházává válik. Kiemelt területként kezelik az idősügyet, a krónikus betegellátást és a demenciával kapcsolatos programokat. Emellett közös kutatási projektek indulnak a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a robotika egészségügyi alkalmazásaira, különös tekintettel az idősgondozásra és a kognitív hanyatlás korai felismerésére.

A két intézmény együttműködése nemcsak a tudományos és oktatási munkát erősíti, hanem hozzájárulhat a betegellátás minőségének javításához is. A megállapodást Kuminetz Géza György rektor és Inczeffy István főigazgató írta alá.