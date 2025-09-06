szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Újrahasznosítás

1 órája

A taszári diákok nyerték a papírgyűjtési versenyt

Címkék#Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft#Fésűs Éva Általános Iskola#környezetvédelem#verseny

Sonline.hu

A Taszári Fésűs Éva Általános Iskola tanulói 6,12 tonna papírt gyűjtöttek össze, amivel az első helyen végeztek a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. versenyén. A legtöbb papírt gyűjtő osztály jutalma egy szemléletformáló délután volt, ahol játékos formában ismerkedtek meg a környezetvédelem, az újrahasznosítás és a fenntarthatóság alapjaival.

 

