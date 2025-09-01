Megdöbbentő jóslatba bocsátkozott a mesterséges intelligencia – tényleg hihetünk neki?

Nem túlzás azt állítani, hogy sokan már-már jósnak tekintik az AI-t. Talán nem is teljesen alaptalanul, hiszen hatalmas adatbázisokból dolgozik, képes észrevenni olyan összefüggéseket, amelyekre az emberi agy talán sosem jönne rá, és sokszor pontosabb képet ad a jövőről, mint a hagyományos módszerek. Az AI tehát nem varázsgömb, de tudományos alapon „sejt” valamit a holnapról. Most viszont egy egészen megrázó területre tévedtünk vele, egy friss előrejelzés szerint egy állatfaj a kihalás szélére sodródott, és a mesterséges intelligencia szerint már nincs sok ideje hátra.

Mit jósol az AI?

Egyre több ökológiai projektben is felbukkan, különösen ott, ahol a kutatók fajok eltűnését, élőhelyek átalakulását vagy az éghajlati változások hatásait próbálják felmérni. A mesterséges intelligencia segít feltérképezni, mely fajok vannak veszélyben, és hogyan lehetne beavatkozni, mielőtt túl késő lenne.

A szumátrai tigris a ma élő tigrisalfajok közül a legkisebb: testhossza 2,15-2,55 méter között mozog, testtömege pedig 75-140 kilogramm. Jellegzetességei közé tartoznak a keskenyebb csíkok, amelyek megkülönböztetik a többi tigristől. Az 1970-es években még körülbelül 1000 példány élhetett szabadon, azonban 1996-ban a Természetvédelmi Világszövetség csak mintegy 250 egyedre becsülte az állományt. Jelenleg a szumátrai tigrisek szabadon élő populációja nagyjából 400 példányra tehető.

Rendkívül sérülékeny a környezeti változásokra. Élőhelye folyamatosan zsugorodik, részben a területeket elválasztó határok miatt, részben pedig az egyre növekvő emberi tevékenységek nyomán. Az erre készült mesterséges intelligencia-alapú modellek szerint a faj túlélési esélyei folyamatosan romlanak. Az élőhely beszűkülése miatt pedig már egyetlen hirtelen esőzés, árvíz vagy emberi terjeszkedés is végzetes következményekkel járhat a szumátrai tigrisek számára.

Mennyire hihetünk az AI-nak?

– A mesterséges intelligencia hatása rendkívül sokrétű, ezért érdemes több aspektusból, a fenntarthatóság és foglalkozások átalakulása miatt is megvizsgálni a témát. Úgy vélem, az MI-t elsősorban olyan területeken lenne célszerű alkalmazni, ahol valódi támogatást nyújthat, például az önálló tanulási folyamat támogatására, az erre kifejlesztett MI-vel – mondta el S.Z. Gabriella informatikatanár.