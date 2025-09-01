1 órája
Megdöbbentő jóslatba bocsátkozott a mesterséges intelligencia – tényleg hihetünk neki?
Az utóbbi években a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap az életünkben. Van, aki orvosi diagnózist, mások gazdasági előrejelzéseket kérnek tőle, megint mások pedig környezeti válságokra keresnek választ az AI segítségével.
Nem túlzás azt állítani, hogy sokan már-már jósnak tekintik az AI-t. Talán nem is teljesen alaptalanul, hiszen hatalmas adatbázisokból dolgozik, képes észrevenni olyan összefüggéseket, amelyekre az emberi agy talán sosem jönne rá, és sokszor pontosabb képet ad a jövőről, mint a hagyományos módszerek. Az AI tehát nem varázsgömb, de tudományos alapon „sejt” valamit a holnapról. Most viszont egy egészen megrázó területre tévedtünk vele, egy friss előrejelzés szerint egy állatfaj a kihalás szélére sodródott, és a mesterséges intelligencia szerint már nincs sok ideje hátra.
Egyre több ökológiai projektben is felbukkan, különösen ott, ahol a kutatók fajok eltűnését, élőhelyek átalakulását vagy az éghajlati változások hatásait próbálják felmérni. A mesterséges intelligencia segít feltérképezni, mely fajok vannak veszélyben, és hogyan lehetne beavatkozni, mielőtt túl késő lenne.
A szumátrai tigris a ma élő tigrisalfajok közül a legkisebb: testhossza 2,15-2,55 méter között mozog, testtömege pedig 75-140 kilogramm. Jellegzetességei közé tartoznak a keskenyebb csíkok, amelyek megkülönböztetik a többi tigristől. Az 1970-es években még körülbelül 1000 példány élhetett szabadon, azonban 1996-ban a Természetvédelmi Világszövetség csak mintegy 250 egyedre becsülte az állományt. Jelenleg a szumátrai tigrisek szabadon élő populációja nagyjából 400 példányra tehető.
Rendkívül sérülékeny a környezeti változásokra. Élőhelye folyamatosan zsugorodik, részben a területeket elválasztó határok miatt, részben pedig az egyre növekvő emberi tevékenységek nyomán. Az erre készült mesterséges intelligencia-alapú modellek szerint a faj túlélési esélyei folyamatosan romlanak. Az élőhely beszűkülése miatt pedig már egyetlen hirtelen esőzés, árvíz vagy emberi terjeszkedés is végzetes következményekkel járhat a szumátrai tigrisek számára.
Mennyire hihetünk az AI-nak?
– A mesterséges intelligencia hatása rendkívül sokrétű, ezért érdemes több aspektusból, a fenntarthatóság és foglalkozások átalakulása miatt is megvizsgálni a témát. Úgy vélem, az MI-t elsősorban olyan területeken lenne célszerű alkalmazni, ahol valódi támogatást nyújthat, például az önálló tanulási folyamat támogatására, az erre kifejlesztett MI-vel – mondta el S.Z. Gabriella informatikatanár.
Fontos ugyanakkor megérteni, hogy bár az emberek mindig is válaszokat kerestek a kérdéseikre, a mesterséges intelligencia által adott információk nem minden esetben tekinthetők teljesen megbízhatónak. Az esetek többségében, körülbelül 80%-ban helyes választ kapunk, ám marad egy 20%-os bizonytalansági tényező is. Ez azt jelenti, hogy nem hagyatkozhatunk vakon az MI által adott válaszokra.
Ráadásul, ha pontosítást kérünk egy-egy részletben, gyakran előfordul, hogy nem a legpontosabb vagy hamis információval szolgál. Ezért elengedhetetlen az utólagos ellenőrzés még akkor is, ha egy mesterséges intelligenciára támaszkodunk. Valamint ne beszélgessünk úgy vele, mintha pszichológus lenne, mert nem tud valódi segítséget nyújtani – emelte ki a szakember.