Helyi közélet

Akció az autópályán: több mint 9000 ELF Bar-ral buktak le a csempészek

A sofőr úgy tett, mintha nem értené a NAV pénzügyőreinek egyértelmű, kiterelésre vonatkozó jelzéseit az autópályán, majd az ellenőrzéskor is mellébeszélt.

Harsányi Miklós
Fotó: Bánkúti Sándor

– A pénzügyőrök az M3-as autópályán figyeltek fel egy „bérelhető” feliratú magyar furgonra – tájékoztatott kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. –  A járművet az tette gyanússá, hogy a sofőr a járőrautó láttán, meglehetősen tétován viselkedett.

 A 27 éves magyar sofőr és útitársa, a hajdúnánási pihenőhelyen tovább erősítették a gyanút a járőrökben. Azt mondták, hogy a bérautóval üres dobozokat szállítanak Budapestről Romániába, azonban sem fuvarokmányt, sem bérleti szerződést nem tudtak átadni. A raktér átvizsgálása után derült csak ki a „zavartság” valódi oka: több mint kilencezer darab, különféle ízesítésű, illegális e-cigaretta került elő (Elfbar, Vap Solo, HIT Me,) a kisteherautóból.

A járőrök összesen 9 575 darab jogsértő terméket foglaltak le.  Az elkövető akár 40 millió forint bírságra is számíthat.

 

 

