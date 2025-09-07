szeptember 7., vasárnap

Áldott táskával mehetnek iskolába a diákok

Tomanek Ferenc Áron plébános ünnepi istentisztelet keretében kérte a Szentlélek közbenjárását – a hitoktatókkal, a szülőkkel, nagyszülőkkel, és a hívekkel együtt – az új oktatási évre, majd megáldotta a gyermekek iskolatáskáit a marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban. 

Tomanek Ferenc Áron megáldotta az iskolatáskákat
Fotó: Kiss Kálmán

A város iskoláiban Cservenyi-Jakabovics Eszter, Cservenyi-Jakabovics Zoltán, Gyulainé Domján Zsuzsanna és Suszter Miklós hitoktatók tanítják a diákokat, akik ezen a szentmisén vették át a Varga László kaposvári megyéspüspök által aláírt felhatalmazást a munkájukhoz. Az ünnepség jó hangulatú beszélgetéssel egybekötött vendéglátással fejeződött be a templom melletti udvaron.

 

