Áldott táskával mehetnek iskolába a diákok

Tomanek Ferenc Áron plébános ünnepi istentisztelet keretében kérte a Szentlélek közbenjárását – a hitoktatókkal, a szülőkkel, nagyszülőkkel, és a hívekkel együtt – az új oktatási évre, majd megáldotta a gyermekek iskolatáskáit a marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Tomanek Ferenc Áron megáldotta az iskolatáskákat

Fotó: Kiss Kálmán

A város iskoláiban Cservenyi-Jakabovics Eszter, Cservenyi-Jakabovics Zoltán, Gyulainé Domján Zsuzsanna és Suszter Miklós hitoktatók tanítják a diákokat, akik ezen a szentmisén vették át a Varga László kaposvári megyéspüspök által aláírt felhatalmazást a munkájukhoz. Az ünnepség jó hangulatú beszélgetéssel egybekötött vendéglátással fejeződött be a templom melletti udvaron.