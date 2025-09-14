27 perce
Ezek az alkalmazások lenullázhatják a bankszámládat
Az online csalások világában mindig van új a nap alatt. Mutatjuk, mely alkalmazással törik fel a bankszámládat.
Alkalmazás, ami lenullázza a bankszámlád
Forrás: infostart.hu
Azt gondolod, hogy VPN-en keresztül biztonságban vagy? Tévedés! A VPN (Virtual Private Network, vagyis virtuális magánhálózat) egy olyan technológia, ami biztonságos, titkosított kapcsolatot hoz létre az interneten keresztül, így tehát annak alkalmazása során azt hiszed, teljes biztonságban szörfölsz a világhálón. A szakértő figyelmeztet, itt is sok veszély leselkedik rád, még a bankszámládat is teljesen lenullázhatják.
A VPN használata biztonságosnak tűnhet, hiszen a célja az, hogy elrejtse az IP-címünket, ez által biztonságos felületet ad a böngészéshez. Akadnak azonban olyan alkalmazások, melyek még a VPN használata során is veszélyben lehet a bankszámlád tartalma és személyes adait is. Mutatjuk mit el kell elkerülj, biztonságod érdekében.
Alkalmazások, amik használatával földön futóvá válhatsz
A Kaspersky – ami egy orosz székhelyű kiberbiztonsági vállalat – közzétett egy listát, ami olyan ál-VPN hálózatokat sorol fel, melyek felületén hackerek támadhatnak meg. Ezek a MaskVPN, a DewVPN, a PaladinVPN, a ProxyGate, a ShieldVPN és a ShineVPN. Ha ezek bármilyét használod, még a bankszámládat is kifoszthatják.
– Ezek az alkalmazások mobileszközökre telepítve proxy szerverekké válnak, így gyanútlanul hozzáférhetnek a mögöttük állók adatokhoz, amit a telefonodon tárolsz. Legyen az jelszó, banki vagy személyes adat, semmi sincs biztonságban. A VPN kapcsolatok által könnyen eshetünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk biztonságban vagyunk. Pedig itt is érdemes vigyázni – mondta el Kiss Balázs, barcsi informatikus.
– A VPN, vagyis virtuális magánhálózat egy olyan technológia, amely biztonságos, titkosított kapcsolatot hoz létre az interneten keresztül. Működése során egyfajta „alagutat” épít a felhasználó eszköze és az internet között, amely megvédi az adatforgalmat a lehallgatástól és elrejti az IP-címet, így kívülről úgy tűnhet, mintha a felhasználó egy másik országból csatlakozna. A VPN-t elsősorban adatvédelemre használják, például nyilvános Wi-Fi hálózatokon való biztonságos internetezéshez, de alkalmas arra is, hogy növelje az anonimitást, megnehezítse az online követést, vagy hozzáférést biztosítson olyan tartalmakhoz, amelyek bizonyos országokban nem érhetők el. Emellett a cégek gyakran alkalmazzák arra, hogy dolgozóik biztonságosan csatlakozhassanak a vállalati hálózathoz – tette hozzá a szakember.
– Bár a VPN valóban biztonságosabbá teszi az internetkapcsolatot azzal, hogy titkosítja az adatforgalmat és elrejti az IP-címet, önmagában nem véd minden online fenyegetés ellen. Az adathalászok például nem a kapcsolatot próbálják feltörni, hanem inkább a felhasználót célozzák meg. Ez azt jelenti, hogy hamis e-mailekkel, megtévesztő weboldalakkal vagy üzenetekkel veszik rá az embereket arra, hogy maguk adják meg érzékeny adataikat, például jelszavakat, bankkártyaszámot vagy belépési kódokat. A VPN tehát ugyan segít abban, hogy az adataink ne kerüljenek illetéktelenek kezébe a hálózaton keresztül, de nem akadályozza meg, hogy mi magunk tévedésből kiadjuk őket egy átverés hatására – mondta el Kiss Balázs.
Mi a biztonság kulcsa?
– A biztonság kulcsa a felhasználói éberség is: mindig meg kell győződni arról, hogy megbízható forrásból származik-e egy e-mail, valódi-e a meglátogatott weboldal, és soha nem szabad gondolkodás nélkül megadni személyes adatokat – hívta fel rá a figyelmet a szakember.
- Ellenőrizd az e-mail küldőjét!
- Ne kattints gyanús linkekre!
- Figyelj a weboldal címére – valódi oldalak általában „https://”-szel kezdődnek, és a címsorban ott van a lakat ikon.
- Ne adj ki személyes adatokat üzenetben vagy e-mailben!
- Használj erős és egyedi jelszavakat!
- Kapcsold be a kétlépcsős azonosítást!