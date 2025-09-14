Ezek az alkalmazások lenullázhatják a bankszámládat

Azt gondolod, hogy VPN-en keresztül biztonságban vagy? Tévedés! A VPN (Virtual Private Network, vagyis virtuális magánhálózat) egy olyan technológia, ami biztonságos, titkosított kapcsolatot hoz létre az interneten keresztül, így tehát annak alkalmazása során azt hiszed, teljes biztonságban szörfölsz a világhálón. A szakértő figyelmeztet, itt is sok veszély leselkedik rád, még a bankszámládat is teljesen lenullázhatják.

Forrás: Life.hu

A VPN használata biztonságosnak tűnhet, hiszen a célja az, hogy elrejtse az IP-címünket, ez által biztonságos felületet ad a böngészéshez. Akadnak azonban olyan alkalmazások, melyek még a VPN használata során is veszélyben lehet a bankszámlád tartalma és személyes adait is. Mutatjuk mit el kell elkerülj, biztonságod érdekében.

Alkalmazások, amik használatával földön futóvá válhatsz

A Kaspersky – ami egy orosz székhelyű kiberbiztonsági vállalat – közzétett egy listát, ami olyan ál-VPN hálózatokat sorol fel, melyek felületén hackerek támadhatnak meg. Ezek a MaskVPN, a DewVPN, a PaladinVPN, a ProxyGate, a ShieldVPN és a ShineVPN. Ha ezek bármilyét használod, még a bankszámládat is kifoszthatják.

– Ezek az alkalmazások mobileszközökre telepítve proxy szerverekké válnak, így gyanútlanul hozzáférhetnek a mögöttük állók adatokhoz, amit a telefonodon tárolsz. Legyen az jelszó, banki vagy személyes adat, semmi sincs biztonságban. A VPN kapcsolatok által könnyen eshetünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk biztonságban vagyunk. Pedig itt is érdemes vigyázni – mondta el Kiss Balázs, barcsi informatikus.

– A VPN, vagyis virtuális magánhálózat egy olyan technológia, amely biztonságos, titkosított kapcsolatot hoz létre az interneten keresztül. Működése során egyfajta „alagutat” épít a felhasználó eszköze és az internet között, amely megvédi az adatforgalmat a lehallgatástól és elrejti az IP-címet, így kívülről úgy tűnhet, mintha a felhasználó egy másik országból csatlakozna. A VPN-t elsősorban adatvédelemre használják, például nyilvános Wi-Fi hálózatokon való biztonságos internetezéshez, de alkalmas arra is, hogy növelje az anonimitást, megnehezítse az online követést, vagy hozzáférést biztosítson olyan tartalmakhoz, amelyek bizonyos országokban nem érhetők el. Emellett a cégek gyakran alkalmazzák arra, hogy dolgozóik biztonságosan csatlakozhassanak a vállalati hálózathoz – tette hozzá a szakember.