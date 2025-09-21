Van az a mennyiségű alkohol, amit receptre is felírhatnának a dokik? Mutatjuk

A ”Minden nap egy alma, az orvost távolt tartja” és a ”A bor kis mértékben gyógyszer” típusú mondásokat talán mindenki ismeri. Míg az előbbi egy intelem lehet a minden napi gyümölcs fogyasztásra, addig az utóbbi akár egyfajta önnyugtatásként szolgálhat, ha bizonyos időszakokban kicsit többet nyúlunk a pohár után az átlagosnál. De vajon tényleg nem ördögtől való olykor-olykor egy pohárka bort meginni? A háziorvos a mértékletességre hívja fel a figyelmet, a borász pedig a borfogyasztás jótékony hatásaira. Lássuk, vajon találkoznak-e az álláspontok, létezik-e nem káros mértékű alkoholfogyasztás?

Az alkoholfogyasztás nem feltétlenül kell, hogy káros hatással legyen a szervezetünkre

Fotó: NEMETH LEVENTE FOTO

Az alkoholfogyasztás bűn?

Határozott orvosi válasz: nem. A lényeg a mértékletességen van, ha azt betartjuk, nem lehet probléma. – Úgy gondolom, hogy aki nem fogyaszt alkoholt, azt ne is beszéljük rá. A WHO-nak azonban van olyan iránymutatása, ami megfogalmazza a még elfogadható alkoholfogyasztás mértékét. A mérsékelt alkoholfogyasztás felső határa férfiak esetében legfeljebb napi 2 egység alkohol, nők esetében legfeljebb napi 1 egység alkohol. Az egy egység Magyarországon körülbelül 10-12 gramm tiszta alkoholt jelent, ami körülbelül megfelel 1 pohár (1,5 deciliter) 12%-os bornak, vagy 3 deciliter 5%-os sörnek, vagy 0,2 deciliter tömény italnak. Fontos hangsúlyozni, vagy- vagy. Nem együtt – mondta el Csuka László, barcsi háziorvos egy korábbi megkeresésünk során.

Milyen jótékony hatásai vannak a borfogyasztásnak?

Most már, hogy orvosi engedélyünk van a borfogyasztásra, lássuk milyen előnyei, esetlegesen jótékony hatásai vannak annak szervezetünkre.

– Édesapám hosszú éveken keresztül foglalkozott borkészítéssel, saját maga és a családja részére. 89 évet élt meg, és élete végéig nagyon jó egészségnek örvedett. A következőket tőle tanultam. Azt tudni kell, hogy a szőlőhéj és a szőlőlé is antioxidánsokat tartalmaz. Az antioxidánsok segítik testünket a szabadgyökök elleni harcban, amik a sejtek és szervek leépüléséért felelősek, így tehát immunerősítő és öregedésgátló hatással bírnak. Neki például annak idején a házi orvosa mondta, hogy naponta egy-két pohár bor elfogyasztása képes csökkenteni a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is. Ha pedig megoszthatom Önnel a saját személyes tapasztalatát – amit nekünk is állandóan szajkózott – a bornak remek depressziócsökkentő hatása van, természetesen csak a megfelelő mennyiségben, hiszen ellenkező esetben a visszájára is fordulhat a dolog – mondta el a barcsi Berkics Katalin, aki édesapja emlékeit idézte, a bolhói Berkics Istvánét.