Receptre legyen két deci kérem!

Van az a mennyiségű alkohol, amit receptre is felírhatnának a dokik? Mutatjuk

Borban az igazság! Tartja a mondás, és milyen jól, hiszen van az a mennyiségű alkoholfogyasztás, ami még jótékony hatással is lehet a szervezetünkre!

Dombi Regina
Az alkoholfogyasztást nem kell elkerülni, de ha lehet, inkább a bort preferáljuk

A ”Minden nap egy alma, az orvost távolt tartja” és a ”A bor kis mértékben gyógyszer” típusú mondásokat talán mindenki ismeri. Míg az előbbi egy intelem lehet a minden napi gyümölcs fogyasztásra, addig az utóbbi akár egyfajta önnyugtatásként szolgálhat, ha bizonyos időszakokban kicsit többet nyúlunk a pohár után az átlagosnál. De vajon tényleg nem ördögtől való olykor-olykor egy pohárka bort meginni? A háziorvos a mértékletességre hívja fel a figyelmet, a borász pedig a borfogyasztás jótékony hatásaira. Lássuk, vajon találkoznak-e az álláspontok, létezik-e nem káros mértékű alkoholfogyasztás?

Az alkoholfogyasztás nem feltétlenül kell, hogy káros hatással legyen a szervezetünkre
Az alkoholfogyasztás bűn? 

Határozott orvosi válasz: nem. A lényeg a mértékletességen van, ha azt betartjuk, nem lehet probléma. – Úgy gondolom, hogy aki nem fogyaszt alkoholt, azt ne is beszéljük rá. A WHO-nak azonban van olyan iránymutatása, ami megfogalmazza a még elfogadható alkoholfogyasztás mértékét. A mérsékelt alkoholfogyasztás felső határa férfiak esetében legfeljebb napi 2 egység alkohol, nők esetében legfeljebb napi 1 egység alkohol. Az egy egység Magyarországon körülbelül 10-12 gramm tiszta alkoholt jelent, ami körülbelül megfelel 1 pohár (1,5 deciliter) 12%-os bornak, vagy 3 deciliter 5%-os sörnek, vagy 0,2 deciliter tömény italnak. Fontos hangsúlyozni, vagy- vagy. Nem együtt – mondta el Csuka László, barcsi háziorvos egy korábbi megkeresésünk során. 

Milyen jótékony hatásai vannak a borfogyasztásnak?

Most már, hogy orvosi engedélyünk van a borfogyasztásra, lássuk milyen előnyei, esetlegesen jótékony hatásai vannak annak szervezetünkre. 

– Édesapám hosszú éveken keresztül foglalkozott borkészítéssel, saját maga és a családja részére. 89 évet élt meg, és élete végéig nagyon jó egészségnek örvedett. A következőket tőle tanultam. Azt tudni kell, hogy a szőlőhéj és a szőlőlé is antioxidánsokat tartalmaz. Az antioxidánsok segítik testünket a szabadgyökök elleni harcban, amik a sejtek és szervek leépüléséért felelősek, így tehát immunerősítő és öregedésgátló hatással bírnak. Neki például annak idején a házi orvosa mondta, hogy naponta egy-két pohár bor elfogyasztása képes csökkenteni a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is. Ha pedig megoszthatom Önnel a saját személyes tapasztalatát – amit nekünk is állandóan szajkózott – a bornak remek depressziócsökkentő hatása van, természetesen csak a megfelelő mennyiségben, hiszen ellenkező esetben a visszájára is fordulhat a dolog – mondta el a barcsi Berkics Katalin, aki édesapja emlékeit idézte, a bolhói Berkics Istvánét. 

A szőlő tele van antioxidánssal, nem kérdés, hogy van-e jótékony hatása a borfagyasztásnak vagy sem
Néhány indok még – bár orvosilag nem alátámasztott, inkább a borfogyasztók tapasztalásain alapszik – amiért nem árthat egy-egy pohár bor naponta.

  • Jó ez elhízás ellen: a (fehér)bor epikatekchint, kvercetint és rezveratrolt tartalmaz, amelyek antioxidánsok. Ezek csökkenthetik a koleszterinszintet, és hozzájárulhatnak a hasi zsírok elégetéséhez, csökkentve az elhízással járó gyomorégést is.
  • Fokozza a szervezet ellenálló képességét
  • Megvéd a fogszuvasodástól: a borban és a szőlőmagkivonatban található polifenolok lassítani tudják a baktériumok szaporodását, amelyek a szájüregben a fogak szuvasodásáért felelősek. Különösen a vörösbor tud hozzájárulni a napi szájhigiéniához.
  • Látásjavító hatással bír: a rezveratrol számos egyéb előnye mellett jót tesz a szemeknek is: a szemizmok öregedését gátolja.

 

