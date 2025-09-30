szeptember 30., kedd

Hubai Imre

Ha állattenyésztés, az csak Kaposvár lehet – így épül a jövő agrárstratégiája

Címkék#gazdaság#kulcsszerep#Hubai Imre#felsőoktatás

A KÁN Egyetemi Napok keretében arról is szó esett, miért fontos Kaposvár a hazai agráréletben és az állattenyésztésben. Az államtitkár szerint a város és a térség kulcsszerepet tölt be az agrárium fejlődésében és a fiatal gazdák képzésében.

A KÁN Egyetemi Napok keretében Hubai Imrével, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkárával beszélgettünk arról, miért kiemelten fontos Kaposvár az agrárium számára, milyen üzeneteket hordoz az esemény, és hogyan formálhatja a város és a térség jövőjét agrárszakmai szempontból.

Hubai Imre államtitkár szerint Kaposvár kulcsfontosságú az agrárszektornak
Fotó: Lugosi Laura

Államtitkár szerint Kaposvár kulcsszerepet játszik

– Mi, akik a gazdálkodókért dolgozunk, tökéletesen tudunk azonosulni azzal a szellemiséggel, ami Kaposváron immár hagyományosan belengi nemcsak a várost és az egyetemet, hanem az egész térséget. Országos szinten is érzékelhető, hol van „mocorgás”, hol mutatkozik aktivitás a gazdálkodók részéről – legyenek állattenyésztők, növénytermesztők vagy tenyésztőszervezetek képviselői – mondat Hubai Imre államtitkár érdeklődésünkre. Hozzátette: látszik, hol az a gazdaaktivitás, amelyre érdemes építeni akár a jövő agrárstratégiáját is – és Kaposvár hagyományosan ilyen hely. Nemcsak az adottságai, hanem a felhalmozott szakmai és bibliográfiai tudás miatt is mindenki úgy emlékszik az országban Kaposvárra, hogy „ha állattenyésztés, akkor az csak Kaposvár lehet”.

– A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) modellváltása szintén hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok frissebb, versenyképesebb, korszerűbb tudással találkozzanak. Nem csupán elméleti, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhetnek, baráti és szakmai kapcsolatokat építhetnek, amelyekre későbbi pályájukat alapozhatják –  tette hozzá az államtitkár. Hubai Imre kiemelte:  célunk, hogy mind a gazdaságok, mind a fiatalok, mind az agrárszakképző centrumokon és a felsőoktatáson keresztül olyan pályázati, elhelyezkedési és életpályamodellekhez jussanak, amelyekből tudják, hogy biztosítani tudják majd a családjuk megélhetését – még a klímaváltozás, piaci anomáliák, a támogatások változásai, a dráguló inputanyagárak vagy az energiahordozók beszerzésének nehézségei közepette is. A fiatalok így szakmailag és emberileg is elmélyülhetnek, és ha erős, jól működő csapat segíti őket a tudásátadásban, akkor a jövő generáció is ezekre az alapokra építi majd stratégiáit. Ezért fontos, hogy az ország különböző részeiből – nemcsak Somogyból, hanem Kelet-, Észak- és Nyugat-Magyarországról, sőt határainkon túlról is – eljöjjenek ide a fiatalok.

Kaposváron jelen vannak azok a tenyésztőszervezetek is, amelyeknek köszönhetően egyre dinamikusabban fejlődik az állattenyésztési ágazat, és nő a hazai agrártermékek iránti kereslet is. Emellett komoly feladat a belső piacok megvédése és új külpiacok megszerzése is. Ehhez szükség van a szántóföldtől kezdve a feldolgozóiparon át egészen a „fehér asztalig” minden szinten arra a tudásra és innovatív megközelítésre, amelyet itt Kaposváron a fiatalok, a gyakorló gazdálkodók és az egyetemi oktatók is át tudnak adni egymásnak.

– Nem véletlen, hogy gyakran mondják: az állattenyésztés ünnepe ez a három nap. Persze mindig szó esik a nehézségekről is, hiszen az idei év különösen komoly kihívások elé állította az állattenyésztőket, és az agrártárcának is adott bőven feladatot. Gondoljunk csak a ragadós száj- és körömfájásra, amelyet szerencsére sikerült jól kezelni. Mindez a megnyitón is látszott: a fogékony állatok nem jelentek meg a rendezvényen – emelte ki Hubai Imre. Hozzátette: ez mindenkinek fájó, de tudatában vagyunk annak, hogy nemcsak a ragadós száj- és körömfájás, hanem a kéknyelv-betegség, a bőrbetegségek és más fertőző kórokozók is könnyen terjedhetnek az ilyen kiállításokon. Ezért létfontosságú, hogy az állategészségügyi előírásokat, a járványügyi készültséget a legmagasabb szinten tartsuk, és betartassuk a gazdálkodókkal is. 

Somogy fontos az állattenyésztési ágazatnak
Somogy fontos az állattenyésztési ágazatnak Fotó: Lang Róbert
  • Hubai Imre elmondta, hogy fontos, hogy mindenki kialakítsa a szükséges járványvédelmi feltételeket: körbekerítse a telepét, fertőtlenítő folyosót és kerékmosót építsen, fekete-fehér öltözőt vezessen be, és a személyi higiéniára is fordítson figyelmet. Ezeken az intézkedéseken keresztül lehet biztosítani, hogy egy telep biztonságosan működjön.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
