Megrázó állatkínzások árnyékában Somogy sem maradt ki a pénzesőből

Az elmúlt hetekben több megrázó állatkínzásos eset kavart országos felháborodást, köztük Somogy vármegyében is. Buzsákon egy német férfi lőtte fejbe saját rottweilerét, míg egy másik, szintén országos visszhangot kiváltó ügyben egy tiszaalpári férfi kutyáját kikötve, majdnem 95 km/órás sebességgel húzta autója mögött. Ha mindez nem lett volna elég, a Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban - nem jogerősen - mindössze 425 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a 66 éves férfit, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. A legutóbbi, tegnap megjelent sokkoló esetben pedig Szabadegyházán a Fema Állatvédő Egyesület mentett ki 60 kutyát embertelen körülmények közül, ismét ráirányítva a figyelmet az állatvédelem fontosságára.

Minden segítség számít az állatvédelemben. Fotó: Muzslay Péter

Országos összefogás az állatvédelemben: soha nem látott mértékű támogatás érkezik

Ezek után végre valami igazán jó történik: soha nem látott számú állatvédő civil szervezet részesült idén állami támogatásban. A pályázók 500 ezer és 15 millió forint közötti összeget igényelhettek működési költségekre, ivartalanítási programokra, állategészségügyi szolgáltatásokra, gépjárműbeszerzésre vagy menhelyek és természetvédelmi központok fejlesztésére. Fontos szabály, hogy a társállatokkal dolgozó szervezeteknek a támogatás legalább 20 százalékát ivartalanításra kell fordítaniuk, ezzel segítve a kóbor állatok számának csökkentését.

A nyertes szervezetek névsorát Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán tette közzé.

„Az ország minden területéről vannak nyertesek, a társállatok védelmétől a gazdasági haszonállatokon át egészen a vadon élő állatokig. Hálásak vagyunk a civil szervezeteknek, amelyek nap mint nap áldozatosan dolgoznak az állatok jóllétéért” – hangsúlyozta a kormánybiztos. Ovádi Péter kiemelte: az elmúlt négy évben már több mint két és fél milliárd forint jutott az állatvédőknek, és most számos menhely valósíthat meg komoly fejlesztéseket.

Az állatvédelemmel foglalkozó civilek munkája nélkülözhetetlen, hiszen ők gondoskodnak nap mint nap a bajba jutott, elhagyott vagy bántalmazott állatokról, miközben kitartóan dolgoznak a felelős állattartás népszerűsítésén. A mostani támogatás egyben elismerés is számukra, amelynek révén könnyebben biztosíthatják a megfelelő körülményeket a mentett állatok számára.