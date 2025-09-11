1 órája
Megrázó állatkínzások árnyékában Somogy sem maradt ki a pénzesőből
Az elmúlt időszak borzalmai után jó hírek érkeztek: soha nem látott számú állatvédő civil szervezet részesült idén állami támogatásban: összesen 443 pályázó nyert a programon, amelynek keretösszege egymilliárd forint volt. A döntés mérföldkőnek számít a hazai állatvédelem történetében, hiszen a támogatásnak köszönhetően országszerte menhelyek, mentőközpontok és kisebb szervezetek valósíthatják meg régóta tervezett fejlesztéseiket.
Az elmúlt hetekben több megrázó állatkínzásos eset kavart országos felháborodást, köztük Somogy vármegyében is. Buzsákon egy német férfi lőtte fejbe saját rottweilerét, míg egy másik, szintén országos visszhangot kiváltó ügyben egy tiszaalpári férfi kutyáját kikötve, majdnem 95 km/órás sebességgel húzta autója mögött. Ha mindez nem lett volna elég, a Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban - nem jogerősen - mindössze 425 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a 66 éves férfit, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. A legutóbbi, tegnap megjelent sokkoló esetben pedig Szabadegyházán a Fema Állatvédő Egyesület mentett ki 60 kutyát embertelen körülmények közül, ismét ráirányítva a figyelmet az állatvédelem fontosságára.
Országos összefogás az állatvédelemben: soha nem látott mértékű támogatás érkezik
Ezek után végre valami igazán jó történik: soha nem látott számú állatvédő civil szervezet részesült idén állami támogatásban. A pályázók 500 ezer és 15 millió forint közötti összeget igényelhettek működési költségekre, ivartalanítási programokra, állategészségügyi szolgáltatásokra, gépjárműbeszerzésre vagy menhelyek és természetvédelmi központok fejlesztésére. Fontos szabály, hogy a társállatokkal dolgozó szervezeteknek a támogatás legalább 20 százalékát ivartalanításra kell fordítaniuk, ezzel segítve a kóbor állatok számának csökkentését.
A nyertes szervezetek névsorát Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán tette közzé.
„Az ország minden területéről vannak nyertesek, a társállatok védelmétől a gazdasági haszonállatokon át egészen a vadon élő állatokig. Hálásak vagyunk a civil szervezeteknek, amelyek nap mint nap áldozatosan dolgoznak az állatok jóllétéért” – hangsúlyozta a kormánybiztos. Ovádi Péter kiemelte: az elmúlt négy évben már több mint két és fél milliárd forint jutott az állatvédőknek, és most számos menhely valósíthat meg komoly fejlesztéseket.
Az állatvédelemmel foglalkozó civilek munkája nélkülözhetetlen, hiszen ők gondoskodnak nap mint nap a bajba jutott, elhagyott vagy bántalmazott állatokról, miközben kitartóan dolgoznak a felelős állattartás népszerűsítésén. A mostani támogatás egyben elismerés is számukra, amelynek révén könnyebben biztosíthatják a megfelelő körülményeket a mentett állatok számára.
A támogatásból Somogy vármegye több szervezete is részesült, például:
- Dr. Walger János Állatvédő Egyesület 1 250 000 Ft
- Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület 1 750 000 Ft
- Siófoki Állatvédő Alapítvány 1 200 000 Ft
- Nagyatádi Természet- és Állatvédő Egyesület 1 750 000 Ft
- Barcsi Természet- és Állatvédő Egyesület 3 000 000 Ft
- A kapottnál jóval nagyobb összegre pályáztunk, hiszen legfőbb célunk az ivartalanítás, azon belül is a kolóniás és kóbor macskák ivartalanítása - mondta el számunkra Vörös Zsuzsanna, a Siófoki Állatvédő Alapítvány elnöke. - Az elmúlt egy évben ezt tekintettük elsődleges feladatunknak, és tulajdonképpen az önkormányzati pályázat teljes részét is erre fordítottuk tavaly, ahogy idén is így lesz. Ez az összeg azonban sajnos nem elegendő, így sok mindent nem tudunk megvalósítani belőle. Jelenleg 150 kutya és 90 macska él a menhelyen, komoly gondot okoz a macskaeledel-hiány, hiszen rengeteg cicát kell etetnünk, különösen télen; így szívesen fogadnak adományokat.
Az elnök hozzátette: szeretnének segíteni azoknak a civileknek is, akik rendszeresen etetik az állatkolóniákat, és velük együttműködve próbálják elvégezni az ivartalanításokat. – Jó lenne, ha nekik állateledellel is tudnánk támogatást nyújtani, de ebből a mostani forrásból sajnos erre már nem futja – fogalmazott.
Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a kormányzati támogatások összege: négy év alatt több mint két és fél milliárd forint jutott az állatvédő szervezetekhez. A Magyar Falu Program keretében külön 500 millió forint áll rendelkezésre az ivartalanítás támogatására, emellett további 50 millió forintot különítettek el a macskák ivartalanítására, hiszen esetükben a túlszaporulat visszaszorítása különösen sürgető.
A mostani döntés túlmutat a közvetlen anyagi segítségen: üzenete is van, hogy a társadalom egyre inkább felismeri az állatvédelem fontosságát, és támogatja azokat, akik ezért dolgoznak. A nyertes szervezetek teljes listája a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján érhető el, így bárki tájékozódhat arról, mely közösségek kezdhetnek új fejezetet a hazai állatvédelemben.