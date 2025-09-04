Hajnali 3 óra: nem véletlenül riadsz fel – ilyenkor hal meg a legtöbb ember

Minden embernek ismerős lehet az érzés, mikor éjszaka forgolódik, és nem tud aludni, majd elalszik és felriad, mikor kinyitjuk a szemünket, hogy megnézzük mennyi az idő, akkor pontosan hajnali 3-at mutat az óra. Az éjszakához, hajnalhoz valamint egyes számokhoz, mint például a 3, 13 kötünk misztikus tartalmú dolgokat. Számos északi néphagyomány úgy tartja hogy a 3 és 5 között hal meg a legtöbb ember. Körbejárjuk a témát mind spirituális, mind pedig tudományos szempontból is, hogy mi alvásunk titka.

Alvás esetén az egyik legfontosabb szabály, hogy mindig hasonló időben hajtsuk álomra a fejünket

Az éjszaka spirituális szempontból egy különös időszak. Hajnali egy és három között a legerősebbek a spirituális aktivitások - mondta M. Tóth Katalin kaposvári spirituális szakember Az éjszaka folyamán, spirituális szempontból vannak jelentős események, aktivitások, de nem a halál miatt.

– A lelkek eltávozása nincsen időhöz kötve, sem időszakokhoz, így nem gondolom, hogy az éjszakai, hajnali elhalálozásoknak lenne valamilyen spirituális kötődésük. Szerintem a léleknek mindegy mikor megy és veti le a lila kabátot azaz a földi életet, az igazán fontos hogy mikor és kikkel és kikhez érkezik hogy megvalósítsa önmagát. Azt elmondhatom, hogy talán éjszaka egy lélek azért tud könnyebben eltávozni, mert a hozzátartozók nagy valószínűséggel alszanak, és így az indulni készülő lelket nem tartják itt – tette hozzá M. Tóth Katalin

A misztikumok világa után vizsgáljuk meg más szemszögből

Az alvás-ébrenlét időszakot a cirkadián ritmus irányítja. Ennek működését befolyásolja főként a fény és sötétség váltakozása, de ez szabályozza az alvást és a hormontermelést, valamint az éhség érzetet is.

Elképzelhető hogy csak szimplán mosdóba kell mennünk

Van egy egyszerűbb magyarázat a felébredésre, még pedig a biológia. Ha este bőséges folyadékot fogyasztunk, vagy esetleg alkoholt, akkor a vizelési inger gyakori jelenség.

Külső zajok, fények

Lehet, hogy nem is sejted, mennyire érzékenyen reagál a szervezeted a környezeti ingerekre, különösen az éjszaka második felében. Egy villogó utcai lámpa fénye, a telefon halk rezgése vagy akár egy távoli tévé nesze is elég ahhoz, hogy megzavarja az alvásodat. Ez azért történik, mert hajnalra a mély és a REM-alvás fokozatosan könnyebb szakaszokra vált, így nagyobb az esélye annak, hogy felébredsz.