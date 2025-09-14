Alvászavarral küzdesz? Mutatjuk mi lehet a háttérben!

Becslések szerint Magyarországon a felnőttek 9–13 százaléka szenved inszomniától. Ez az állapot azt jelenti, hogy legalább három hónapon keresztül az érintettek többször alszanak rosszul, mint jól, annak ellenére, hogy lenne lehetőségük pihenni. Az alvászavar nemcsak éjszakai problémákat okoz, hanem nappali tünetekkel, például koncentrációs zavarral, nyűgösséggel és hangulati ingadozással is jár.

Alvászavar eredménye a fáradt nappalok, álmatlan éjszakák

Fotó: MW

Az inszomnia megnyilvánulhat elalvási vagy átalvási zavarként is. Ha lefekvés után 30 percnél tovább nem tudunk elaludni, zavarról beszélünk. Az átalvási zavar jellemzője, hogy az érintettek éjszaka gyakran felébrednek, vagy egyszer ugyan felébrednek, de nehezen vagy egyáltalán nem tudnak visszaaludni. Az is gyakori jelenség, hogy a stresszes életmód miatt valaki csak néhány órát tud aludni, és ébredés után a gondolatok miatt nem tud visszaaludni.

– A késői ébrenlét jelentősen növeli a rossz döntések kockázatát, szemben azzal, ha időben lefekszünk aludni. Az alváshiány első jelei rendszerint fáradtságban, csökkent koncentrációképességben és fokozott ingerlékenységben mutatkoznak meg. Ilyenkor az agy nem képes megfelelően feldolgozni a nap folyamán szerzett információkat, emiatt romlik a memória és a tanulási teljesítmény. A rendszeresen késői lefekvés az immunrendszer működését is gyengíti, mivel a test nem kap elegendő időt a sejtek regenerálására, így fogékonyabbá válunk a fertőzésekre. Emellett a hormonháztartásunk egyensúlya is felborulhat – mondta el Kele Kinga, barcsi származású életvezetési tanácsadó.

Kiváltó okai

Hátterében számos ok állhat, a fizikai betegségek, a pajzsmirigy túlműködése, pszichiátriai problémák, vagy akár bizonyos gyógyszerek mellékhatásai is. Emellett az életmódunk és rossz szokásaink is nagyban hozzájárulhatnak az álmatlanság kialakulásához. Például, ha lefekvés előtt nehéz vagy nehezen emészthető ételeket fogyasztunk, az megnehezítheti a folyamatot.

Gyakran a szellemi túlterheltség, megoldatlan feladatok és személyes problémák okozzák. A munkahelyi stressz, az éjszakai műszakok, a családi viták vagy egy szeretett személy elvesztése mind megviselhetik az idegrendszert, és megnehezíthetik az elalvást. A leggyakoribb kiváltó ok azonban a stressz, de akár vitaminhiány vagy vashiány is állhat a háttérben. Továbbá, számos társbetegség, mint a magas vérnyomás, az elhízás vagy pszichiátriai betegségek is előidézhetik az inszomniát. Ezek mind hozzájárulhat a depresszió, a 2-es típusú cukorbetegség, illetve a szív- és érrendszeri problémák kialakulásához, amelyek hazánkban a vezető halálokok között szerepelnek.

Az alkohol szintén nincs jó hatással ezzel a problémára. Kezdetben álmosító hatású lehet, azonban valójában rontja a minőséget, mert megzavarja a természetes alvásszerkezetet, csökkenti a mélyalvás és a REM fázisok arányát, valamint előidézi a gyakori ébredéseket.