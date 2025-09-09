szeptember 9., kedd

Ádám névnap

1 órája

Amikor Kazinczy elszabadult: nyelvújítási szavak, amiket talán jobb, ha nem használunk

Címkék#Kazinczy#magyar nyelv#kvíz

A magyar nyelvújítók nem vicceltek… vagy mégis? A 18–19. században a nyelvújítók hősiesen próbálták magyarosítani a világot. Így született meg a nyaktekerészeti mellfekvenc, a megkönnyebbülészeti körbeguggolda, vagy épp a fiahordó górugrány. Komolyan gondolták – mi meg ma már alig hisszük el, hogy valaha valaki ezt leírta.

Klein Péter Nándor

Most rajtad a sor: vajon kitalálod, mit rejtenek ezek a zseniálisan őrült szavak?

1.
Milyen állat a fiahordó górugrány?
2.
A foltos nyakorján milyen állat?
3.
Melyik várost hívhatnánk Istókhalmának?
4.
A „gőzpöfögészeti tovalöködönc” melyik találmány neve lett volna?
5.
Mit neveztek volna nyaktekerészeti mellfekvencnek?
6.
Az orrfuvolászati négyzetrongy melyik hétköznapi tárgy?
7.
A megkönnyebbülészeti körbeguggolda kifejezés mire utalt volna?
8.
Mit jelentett volna az éleny?
9.
A csurrancsepp melyik fogalomra utal?
10.
A Kappanhágó név melyik európai várost rejti?
11.
Mi lett volna a gyújtó fácska?
12.
Mit takar a delej szó?
13.
Az egyen-billengészeti körduplány melyik jármű neve lett volna?

 

