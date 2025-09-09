Kvíz 1 órája

Amikor Kazinczy elszabadult: nyelvújítási szavak, amiket talán jobb, ha nem használunk

A magyar nyelvújítók nem vicceltek… vagy mégis? A 18–19. században a nyelvújítók hősiesen próbálták magyarosítani a világot. Így született meg a nyaktekerészeti mellfekvenc, a megkönnyebbülészeti körbeguggolda, vagy épp a fiahordó górugrány. Komolyan gondolták – mi meg ma már alig hisszük el, hogy valaha valaki ezt leírta.

Most rajtad a sor: vajon kitalálod, mit rejtenek ezek a zseniálisan őrült szavak?

1. Milyen állat a fiahordó górugrány? Cica Helyes válasz Rossz válasz Nyúl Helyes válasz Rossz válasz Kenguru Helyes válasz Rossz válasz Pelikán Helyes válasz Rossz válasz 2. A foltos nyakorján milyen állat? Zsiráf Helyes válasz Rossz válasz Teve Helyes válasz Rossz válasz Dromedár Helyes válasz Rossz válasz Leopárd Helyes válasz Rossz válasz 3. Melyik várost hívhatnánk Istókhalmának? Pannonhalma Helyes válasz Rossz válasz Stockholm Helyes válasz Rossz válasz Nyíregyháza Helyes válasz Rossz válasz Milánó Helyes válasz Rossz válasz 4. A „gőzpöfögészeti tovalöködönc” melyik találmány neve lett volna? Autó Helyes válasz Rossz válasz Vonat Helyes válasz Rossz válasz Hajó Helyes válasz Rossz válasz Repülő Helyes válasz Rossz válasz 5. Mit neveztek volna nyaktekerészeti mellfekvencnek? Nyakkendő Helyes válasz Rossz válasz Sál Helyes válasz Rossz válasz Nyaklánc Helyes válasz Rossz válasz Kötél Helyes válasz Rossz válasz 6. Az orrfuvolászati négyzetrongy melyik hétköznapi tárgy? Tégla Helyes válasz Rossz válasz Orrszívó porszívó Helyes válasz Rossz válasz Zsebkendő Helyes válasz Rossz válasz Kotta Helyes válasz Rossz válasz 7. A megkönnyebbülészeti körbeguggolda kifejezés mire utalt volna? WC Helyes válasz Rossz válasz Templom Helyes válasz Rossz válasz Tornaterem Helyes válasz Rossz válasz Szökőkút Helyes válasz Rossz válasz 8. Mit jelentett volna az éleny? Szén Helyes válasz Rossz válasz Hidrogén Helyes válasz Rossz válasz Oxigén Helyes válasz Rossz válasz Nitrogén Helyes válasz Rossz válasz 9. A csurrancsepp melyik fogalomra utal? Borravaló Helyes válasz Rossz válasz Mellékjövedelem Helyes válasz Rossz válasz Esőcsepp Helyes válasz Rossz válasz Kölcsön Helyes válasz Rossz válasz 10. A Kappanhágó név melyik európai várost rejti? Oslo Helyes válasz Rossz válasz Helsinki Helyes válasz Rossz válasz Varsó Helyes válasz Rossz válasz Koppenhága Helyes válasz Rossz válasz 11. Mi lett volna a gyújtó fácska? Mécses Helyes válasz Rossz válasz Gyújtós Helyes válasz Rossz válasz Gyufa Helyes válasz Rossz válasz Gyertya Helyes válasz Rossz válasz 12. Mit takar a delej szó? Áram Helyes válasz Rossz válasz Szikra Helyes válasz Rossz válasz Mágnes Helyes válasz Rossz válasz Villám Helyes válasz Rossz válasz 13. Az egyen-billengészeti körduplány melyik jármű neve lett volna? Kerékpár Helyes válasz Rossz válasz Roller Helyes válasz Rossz válasz Motor Helyes válasz Rossz válasz Szekér Helyes válasz Rossz válasz

