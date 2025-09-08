Jön az őszi megfázási szezon, ezért jó a patika a kiskertben – természetes antibiotikumok a fűszerek között

A természet évezredek óta kínál gyógyírt, és a természetes megoldások hatékonyan kiegészíthetik a hagyományos terápiát, írta meg az agroinform.hu. Sok természetes antibiotikumként számon tartott növényi alapanyagot ismerhetünk a kiskertből, amelyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkeznek.

Természetes antibiotikumok a kiskertben fotó: pixabay.com

Antibiotikumok a kiskertben

A fokhagyma talán az egyik legismertebb természetes antibiotikum, amely az allicin nevű vegyületének köszönhetően antibakteriális, vírusellenes és gombaellenes tulajdonságokkal rendelkezik. Hatékony a légúti megbetegedések, a bélfertőzések és a gombás fertőzések ellen. Nyersen vagy enyhén zúzva fogyasztva a leghatékonyabb. Mézzel keverve még hatékonyabban használható.

Az oregánóolaj szintén rendkívül hatékony természetes antibiotikumnak számít, amely a karvakrol nevű hatóanyagnak köszönhetően pusztítja a baktériumokat, vírusokat és gombákat. Sokféleképpen alkalmazható, belsőlege kis mennyiségben, hígítva enyhítheti az emésztési problémákat, erősítheti az immunrendszert.

A gyömbér gyulladáscsökkentő és antibakteriális tulajdonságai miatt hatásos lehet emésztőrendszeri fertőzések és torokgyulladás esetén. Nagy mennyiségben tartalmaz gingerolt, terpenoidokat, amelyek segíthetnek számos baktériumtörzs ellen.

Az almaecet jótékony hatásait jól ismerik a népgyógyászatban. Erősíti az immunrendszert, segít biztosítani a szervezet vitamin- és ásványianyag szükségleteinek pótlását, baktériumellenes és vírusellenes tulajdonságaival segíthet leküzdeni az influenzát, a megfázást, torokfájást, és fertőtlenítő hatással bír.

A kakukkfű olaja nagyon hatékony széles spektrumú antibiotikum, teaként immunerősítő, pajzsmirigy-aktiváló, idegnyugtató, elpusztítja a candida gombát. Antibakteriális gyógynövény, fertőtlenítő hatásokkal rendelkezik, emellett csökkenti a gyulladást és a duzzanatot is. Fogyaszthatjuk meleg tejben elkeverve, de teát is készíthetünk belőle.

Hatásos készítmények is vannak

Millió népi gyógyászati praktika ismert, és fokhagyma valóban hat a fertőzések ellen, de ha nagy a baj, akkor forduljunk orvoshoz, hangsúlyozta a kaposvári Tóth István, a növényorvosi kamara tagja. Az engedélyezett bio növényvédőszerek száma is szaporodik, hvíta fel a figyelmet erre. A Nébih hivatalos jegyzéke az ételecetet, a zsurló teaát csalánteát, de még a savanyított tejet és a szódabikarbónát is tartalmazza. A Nébih engedélye csak azokra a hatóanyagokra terjed ki az EU rostáján átmegy, és ezek nem kemikáliák. 25-30 biokészítmény van, ha valaki biogazdálkodást akar folytatni, és ezek jó része antibiotikumos hatást fejt ki.