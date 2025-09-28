Appal minden kicsit más, Szerdahely is csatlakozott

A MUNIPOLIS rendszer egy olyan cég amely egyedi kommunikációs megoldásokat nyújt az önkormányzatoknak és cégeknek, valamint egyesületek számára. Már több mint 5000 önkormányzat, vállalat és egyesület küld évente több mint 70 millió üzenetet 5 országban a rendszeren keresztül. A kommunikációs rendszert a megyében Taszár önkormányzata is használja, most Kaposszerdahely is csatlakozott.