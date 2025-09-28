MUNIPOLIS
1 órája
Appal minden kicsit más, Szerdahely is csatlakozott
Kaposszerdahely is csatlakozott a MUNIPOLIS hálózathoz, így az önkormányzattól első kézből informálódhatnak a helyi eseményekről, hírekről a lakosok.
A mobiltelefonok applikáción keresztül számos információ kerül ki a világhálóra Fotó: Getty Images/Jacques Julien
A MUNIPOLIS rendszer egy olyan cég amely egyedi kommunikációs megoldásokat nyújt az önkormányzatoknak és cégeknek, valamint egyesületek számára. Már több mint 5000 önkormányzat, vállalat és egyesület küld évente több mint 70 millió üzenetet 5 országban a rendszeren keresztül. A kommunikációs rendszert a megyében Taszár önkormányzata is használja, most Kaposszerdahely is csatlakozott.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre