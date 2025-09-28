szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MUNIPOLIS

1 órája

Appal minden kicsit más, Szerdahely is csatlakozott

Címkék#vállalat#MUNIPOLIS#rendszer

Kaposszerdahely is csatlakozott a MUNIPOLIS hálózathoz, így az önkormányzattól első kézből informálódhatnak a helyi eseményekről, hírekről a lakosok.

Appal minden kicsit más, Szerdahely is csatlakozott

A mobiltelefonok applikáción keresztül számos információ kerül ki a világhálóra Fotó: Getty Images/Jacques Julien

A MUNIPOLIS rendszer egy olyan cég amely egyedi kommunikációs megoldásokat nyújt az önkormányzatoknak és cégeknek, valamint egyesületek számára. Már több mint 5000 önkormányzat, vállalat és egyesület küld évente több mint 70 millió üzenetet 5 országban a rendszeren keresztül. A kommunikációs rendszert a megyében Taszár önkormányzata is használja, most Kaposszerdahely is csatlakozott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu