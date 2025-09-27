Hiába kevés hozzá a somogyi átlagbér, mégis sorban állnak az egymilliós iPhone-ért

Az iPhone mára nem csupán egy mobiltelefon. Az Apple márka a prémium minőség, az innováció és a presztízs szimbólumává vált. Sokan nem is pusztán a funkciókért fizetnek, hanem azért, amit a készülék képvisel: a státuszt, az önbecsülést, az "én is megengedhetem magamnak" érzését. Az Investopedia elemzése szerint a luxustermékek vásárlása mögött legtöbbször érzelmi és identitásbeli okok állnak, nem racionális szükségletek.

Az Apple produktumok sosem tartoztak az olcsó kategóriába

Forrás: medium.com

Könnyebb fizetés = kisebb lelki fájdalom az Apple imádóknál

Az Apple számos jó taktikát használ a vásárlók bevonzására. A részletfizetés és a "vedd meg most, fizess később" konstrukciók elterjedésével a fogyasztók sokszor nem érzékelik a teljes kiadás terhét. A több éves törlesztés olyan, mintha elhalványítanák a valós árat, így egy egymillió forintos telefon is elérhetőnek tűnik havi szinten. Köztudott tény, hogy kártyás vagy mobilos fizetéskor az emberek kevésbé érzik a pénz elköltésének fájdalmát, mint készpénznél, ezért hajlamosak többet költeni.

Emellett az Apple ügyesen használja ki az úgynevezett horgonyhatást. Ha először bemutat egy nagyon drága modellt, a később érkező, szintén borsos árú telefon már szinte olcsónak tűnik. Ez a pszichológiai trükk évek óta működik: a vásárlók könnyebben elfogadják a magas árakat, mert van mihez viszonyítaniuk.

Hány napot kell dolgozni az új csúcskategóriás iPhone-ért?

Az 512 GB-os iPhone 17 Pro Max hivatalos alapára 600 ezer forint körül mozog, és átlagos napi bérrel számolva nagyjából 26,3 napig tart, mire ezt az összeget össze lehet szedni. A medián fizetéshez képest 31,6 napot kell dolgozni az iPhone 17 Pro Maxért, hogy meg tudjuk vásárolni. Ezek az értékek a 2025 szeptemberében megjelent KSH adatok és az iPon becslései alapján kerültek kiszámításra.

Már most is van egymillió forint fölötti készülékük, a hírek szerint viszont a jövőre debütáló összecsukható iPhone akár 1,25 millió forint is lehet.

A egymilliós Iphone 17 Pro Max 2 TB változata már több országban készlethiányos, de Magyarországon még beszerezhető.

Ezen felül az Apple első összecsukható iPhone-ját 2026 őszén, a szokásos bemutató környékén dobhatják piacra, várhatóan 2500 dolláros (kb. 1,25 millió forintos) áron. Összecsukva egy 5,5 hüvelykes külső kijelzőt kínál, kihajtva pedig egy 7,8 hüvelykes, iPad-szerű belső képernyőt fog tárni a felhasználók elé.